ПриватБанк іноді затримує платежі до 180 днів — що варто знати

Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "ПриватБанк" пояснила, коли можуть затримуватися здійснені платежі клієнтів до 180 днів. Іноді для опрацювання фінансових операцій необхідно надати додаткові документи.

Про це повідомили представники банку на порталі "Мінфін".

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Проблеми з платежами у ПриватБанку

До банку звернувся один із клієнтів, який має рахунок фізособи-підприємця, зазначивши, що спостерігається затримка у надходженні важливого платежу.

Чоловік хотів почути від представників фінустанови пояснення причини затримки, на що у нього попросили написати пояснювальні листи. Згодом отримав повідомлення, що відповідний платіж може бути затриманий на пів року.

Клієнт просить вплинути на ситуацію, адже йдеться про кошти, на які необхідно здійснити закупівлі.

"На мій термінал ФОП Андрія Лихогляда клієнт здійснив оплату за послуги 29.10. Кошти мали надійти наступного дня, але їх не було. Я звернувся до банку, де мені повідомили про підозрілі дії та порадили написати пояснювальні листи. Я все написав і подав, після чого кілька днів чекав, але жодної реакції не було. Потім отримав лист, у якому зазначалося, що банк має право затримувати кошти на 180 днів. Це жахливо, адже мені потрібно закуповувати товар, а кошти затримують без жодної конкретної інформації. Обслуговування просто жахливе! Будь ласка, вплиньте якось на ситуацію і проведіть перевірки швидше", — йдеться у зверненні.

Звернення до ПриватБанку. Джерело: Мінфін

Пояснення ПриватБанку

Представники банку відреагували на скаргу, зазначивши, що деякі платежі можуть потрапляти під посилену перевірку в цілях безпеки. Платіж можна розблокувати, направивши на пошту документи, що раніше затребувала фінустанова, за посиланням.

"Звертаємо увагу, що швидкість опрацювання платежу також залежить від повноти та якості надання необхідних документів. Наші колеги зроблять все можливе, щоб якнайскоріше допомогти у вирішенні питання", — повідомили у банку.

Всі додаткові питання можна уточнити, написавши за відповідною адресою на електронну пошту.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у ПриватБанку пояснили, за яких умов військовим можуть не нараховувати пеню за невиконання зобов'язань перед банком, а також відсотки за кредитом. Для цього потрібно надати спеціальний пакет документів.

Також ПриватБанк змінив вимоги до зняття готівкових коштів за кордоном. Послуга є новаторською серед інших банківських установ.