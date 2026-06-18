Молодіжна іпотека в Україні: хто може отримати кредит на житло під 7%

Чоловік і жінка біля ноутбука, вікна багатоповерхівки. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE



Молоді українці матимуть змогу обзавестися власним житлом на доволі м’яких умовах. Мова про молодіжне кредитування: ставка — 7% річних, перший внесок — від 6% вартості житла, а розтягнути виплати можна майже на 20 років.

Нюанси державної програми оприлюднив Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, повідомляє Новини.LIVE.

Хто може подати заявку

Програма розрахована насамперед на молодь. Скористатися нею можуть:

молоді сім’ї;

одинокі українці до 35 років;

науковці до 40 років із докторським ступенем.

Податися можуть і сім’ї з дітьми, і ті, хто поки живе сам.

Основні умови

Претендувати на пільгові квадратні метри можуть ті, хто офіційно стоїть на квартирному обліку або не має свого житла.

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Але навіть якщо житло є, але воно невелике — до 13,65 кв. м на людину, це не стане перепоною.

Виняток зробили і для житла, яке залишилося на окупованих або прифронтових територіях — воно не враховується.

Також відомо про важливий нюанс: після оплати щомісячного внеску по кредиту у людини має залишатися дохід не нижчий за прожитковий мінімум.

Скільки грошей можна отримати

Сума кредиту залежить від того, яку квартиру обирає людина. Є так звані нормативи площі:

52,5 кв. м — на одну або двох осіб;

21 кв. м — на кожного наступного члена сім’ї.

Якщо житло дорожче або більше за норму — різницю доведеться доплатити самостійно.

Як оформити: покрокова інструкція

Розпочати процес можна онлайн через офіційний сайт Держмолодьжитла або звернувшись особисто до його регіонального відділення. Підготовка документів. Знадобиться стандартний набір: паспорт, код, довідки про доходи, склад сім’ї та підтвердження, що ви стоїте на квартирному обліку. Очікування черги: оскільки програма працює по черзі в межах виділеного бюджету, після перевірки документів доведеться зачекати на фінансування. Щойно підійде ваша черга і фонд погодить виділення коштів, ви обираєте житло. Далі фахівці перевіряють документи на нерухомість. Після погодження підписуються договори, оформлюється сам кредит, і банк перераховує кошти продавцю житла.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні хочуть змінити правила повернення кредитів. Банки просять спростити стягнення боргів і повернути нарахування відсотків та штрафів. Також пропонується швидше вирішувати такі справи в судах і дозволити вилучення іпотечного житла.

Також Новини.LIVE розповідали, що військові та їхнє подріжжя можуть не сплачувати відсотки за кредитами, а також штрафи та пеню за прострочення. Але основну суму боргу все одно потрібно повернути повністю. Для цього необхідно звернутися до кредитора з заявою та документами про службу.