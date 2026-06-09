Ипотека под 3% для УБД в 2026 году: кто может получить кредит на жилье в Украине

Жилой дом, военнослужащие на задании. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Государство объявило о льготной ипотеке под 3% годовых для участников боевых действий и защитников с инвалидностью вследствие войны. Воспользоваться ею могут защитники, которые после возвращения со службы вынуждены арендовать квартиры или жить вместе с родственниками.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Сумского областного ТЦК и СП.

Какие требования предъявляют к недвижимости

Государство четко ограничивает параметры жилья, которое можно купить по этой программе. Выплаты можно растянуть на 30 лет. Размер первого взноса начинается от 6% стоимости.

Впрочем, средства выделят только под конкретные объекты:

квартиры или частные дома — но только если возраст здания не превышает 50 лет;

реконструированное жилье — здесь правила значительно строже, максимум 35 лет с момента восстановления;

ограниченные квадратные метры — одинокому человеку или супругам профинансируют максимум 52,5 квадрата, однако на каждого следующего члена семьи можно добавить еще по 21 квадратному метру.

Кому могут отказать в займе

Автоматически этот кредит никому не согласуют. Базовый статус УБД или инвалидности — это только первый шаг. Потенциальный заемщик должен соответствовать следующим критериям:

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Официальный квартирный учет. Вы должны находиться в очереди на улучшение жилищных условий. "Белая" зарплата. Доход необходимо подтвердить официальными документами, иначе заявку отклонят из-за высоких рисков. Ничего лишнего в собственности. Недвижимости либо вообще не должно быть, либо действующая площадь должна быть меньше 13,65 квадратов на человека. Отсутствие государственных льгот в прошлом. Если ветеран уже получал помощь на покупку жилья от государства, воспользоваться этими 3% он не сможет.

Как оформить

Процесс получения займа состоит из нескольких этапов:

Сначала необходимо пройти регистрацию на платформе Держмолодьжитла. Далее вы ищете сам объект, который четко соответствует требованиям программы по возрасту и площади. Следующий шаг — сбор и подача документов на рассмотрение комиссии.

После детальной проверки и официального одобрения заявки банк позовет вас на подписание кредитного договора.

Также Новини.LIVE рассказывали, что военнослужащие и их мужья или жены имеют право на некоторые кредитные льготы. В частности, банки и финансовые компании не имеют права начислять им проценты, штрафы и пеню по отдельным видам кредитов. Если кредиторы игнорируют закон, такие начисления можно успешно обжаловать в суде.

Ранее Новини.LIVE сообщали, правила кредитов хотят изменить. Речь идет о том, чтобы банки и финансовые компании не могли устанавливать слишком большие штрафы за просрочку платежей. Штрафы предлагают привязать к сумме долга и запретить ситуации, когда за одну и ту же задолженность их начисляют несколько раз. Также хотят убрать "скрытые" комиссии.