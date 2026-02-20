В Ощадбанку пояснили, як дізнатися про необхідність заміни старих карток

Банківська установа та карта в руках. Фото: Finclub, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк" мають завчасно звернутися до банківських відділень через завершення терміну дії деяких карт з лютого 2022 року, які неодноразово пролонгували. Відомо, як дізнатися, чи загрожує блокування, та до якого числа варто замінити старі картки.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Ощадбанку.

Реклама

Читайте також:

Що треба знати про термін дії карток Ощадбанку

З питанням щодо термінів чинності старих карт звертаються клієнти у соцмережах. За інформацією банку, взимку 2026 року фінустанова для більшості громадян вчергове продовжила дію старих карт, термін яких сплив з лютого 2022 року.

Згідно з оновленими правилами, вони будуть дійсні до кінця 30 червня 2026 року. У зв'язку з цим частині клієнтів необхідно вчасно замінити пластикові картки, прибувши у відділення.

Особливо це стосується тих громадян, які перебувають за кордоном. Вони мають або прибути особисто у відділення, або зробити це через довірену особу. Якщо у вказаний період громадяни не виконають відповідну вимогу, можуть залишитися без доступу до рахунків.

Уточнити інформацію, чи потрібно оновлювати картки у відділенні банку, можна за такими каналами зв'язку з державною фінустановою:

Контакт-центр: 0-800-210-800; Вебдзвінок на офіційному сайті банку; Дзвінок через вайбер.

Для перевірки клієнтам рекомендують телефонувати зі свого фінансового номера, прив'язаного до картки.

Кому не продовжили дію карт Ощадбанку взимку

Банк заблокував на початку року частину карт, термін яких завершився взимку 2022-го. Автоматичне продовження не торкнулося таких карт:

термін дії яких добіг кінця з лютого 2022-го до жовтня 2025 року, і протягом вересня-жовтня 2025-го не було жодних операцій;

термін дії закінчився у період з лютого 2022-го до жовтня 2025-го, а на рахунку відсутні кошти, і за пів року не було операцій.

Що ще треба знати про блокування карт

Окрім завершення терміну дії карт, клієнтам можуть заблокувати рахунки з інших причин. Зокрема, такі обмеження можуть торкнутися в рамках фінансового моніторингу.

Щоб не натрапити на блокування, варто уникати операцій, які вважаються небезпечними. А саме:

здійснення незвично великої кількості операцій порівняно з аналогічним періодом у попередні місяці;

нетипове збільшення кількості переказів від різних осіб;

регулярний переказ грошей на один і той же рахунок;

непритаманне внесення великого обсягу готівки через платіжні термінали;

невідповідність витрат вказаним офіційним доходам.

Фінансову операцію, яку визнають підозрілою, потрібно буде спростувати. У такому разі громадянину потрібно буде розкрити джерела походження коштів та підтвердити легальність доходів.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку пояснили, чи можна дистанційно анулювати рахунки у 2026 році. Така процедура у державному банку має свої особливості.

Ще ми розповідали, які діють ліміти на зняття готівки в Ощадбанку наприкінці зими 2026 року. За правилами банку, гранична межа на зняття коштів у банкоматах становить 10 тис. грн на добу.