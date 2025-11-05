Відео
Україна
Доступ до рахунків пенсіонерів — чому Ощадбанк почав блокування

Доступ до рахунків пенсіонерів — чому Ощадбанк почав блокування

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 06:01
Оновлено: 07:28
Ощадбанк після ідентифікації блокує пенсіонерам доступ до коштів — причини та як діяти
Банківське відділення у столиці. Фото: Новини.LIVE

Клієнтам державної фінустанови "Ощадбанк" з листопада 2025 року почали блокувати доступ до рахунків після процедури відеоідентифікації, яку необхідно було пройти деяким категоріям громадян до кінця жовтня. Українців раніше попереджали про загрози у разі недотримання вимог.

Про це йдеться на порталі "Мінфін" у розділі, де можна залишати відгуки.

Читайте також:

Блокування доступу до застосунку Ощадбанк після ідентифікації

До фінустанови звернулась одна з громадянок із питанням, чому після проходження процедури відеоідентифікації заблокували можливість здійснення будь-яких фінансових операцій за карткою, куди надходить пенсія.

Блокування доступу стосується жінки, яка перебуває на території, непідконтрольній Україні. Вона зазначила, що пройшла відеоідентифікацію, однак після цього їй унеможливили доступ до грошей. 

"Якщо пенсіонер пройшов ідентифікацію до ПФ і йому виплачують пенсію, чому Ощадбанк блокує додаток і не дає можливість користуватися своєю пенсією?", — йдеться у повідомленні.

Ощадбанк
Скриншот звернення. Джерело: Мінфін

Що варто знати про ідентифікацію

Раніше в Ощадбанку зазначали, що причини блокування за рахунками можуть бути різними. Зокрема, якщо доступ заблокували після ідентифікації, то це означає, що громадяни не змогли її пройти. Для розблокування необхідне особисте прибуття у банківське відділення.

Також у Пенсійному фонді попереджали, що громадяни можуть втратити доступ до виплат на картках з 1 листопада, якщо не пройдуть процедуру ідентифікації та не нададуть повідомлення про неотримання аналогічних виплат від російських органів пенсійного забезпечення.

Стосувалась така вимога таких категорій громадян:

  • які продовжують мешкати на окупованих територіях;
  • виїхали на підконтрольну Україні територію;
  • перебувають за кордоном.

Раніше ми писали про нові загрози для грошей Ощадбанку. Потрібно бути обережними у разі надходження підозрілих повідомлень з посиланнями від знайомих, адже шахраї можуть зламати акаунти. 

Ще ми розповідали про особливі правила закриття карт в Ощадбанку. Якщо цього не зробити, то з клієнтів будуть стягувати комісію за неактивні рахунки.  

Ощадбанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
