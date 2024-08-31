ПриватБанк объяснил, как изменить старый номер в Приват24

Доступ к Приват24 — украинцам объяснили, как изменить старый номер телефона
Госфинучреждение "ПриватБанк" рассказало, как восстановить доступ к мобильному приложению в случае потери или изменения финансового номера. С такой проблемой иногда сталкиваются клиенты.
Об этом говорится на портале "Минфин".
Потеря доступа к "Приват24" из-за изменения номера телефона
Как говорится в одном из сообщений, клиентка изменила номер телефона и теперь нет возможности попасть в мобильное приложение "Приват 24". Связаться с онлайн-помощью или оператором тоже проблематично, ведь необходим старый номер.
"Как мне попасть в Приват24, если я поменяла номер телефона, а в Приват 24 записан старый? Чтобы поговорить с вашей помощью Онлайн нужно авторизоваться по тому номеру телефона, которого у меня уже нет, и теперь я не могу ни зайти в Приват24, ни поговорить с оператором, который должен мне помочь зайти в Приват24", — обратилась к банку гражданка.
Как авторизироваться с новым номером в приложении
В ПриватБанке рассказали, что финучреждение предусмотрело подобные случаи, поэтому ввело специальный алгоритм действий.
Заменить старый номер можно:
- в банкомате или терминале;
- через чат на сайте банка при наличии веб-камеры и паспорта.
"Подтвердить новый номер вы можете в банкомате, терминале или через чат на сайте банка при наличии веб-камеры и паспорта. Для удобства и сбережения вашего времени, при обращении в поддержку, мы предлагаем вам выбрать ваш вопрос в автоматизированной форме, где вы сразу можете получить ответ на ваш вопрос", — объяснили в банке.
Там можно описать вопрос в полном объеме и дальше действовать по подсказкам помощника. Операторы финучреждения на связи 24/7.
Что еще стоит знать
Напомним, ПриватБанк допустил несанкционированное списание денег со счета клиента. Он потерял 67 долларов (в пересчете 2,78 тыс. гривен) из-за мошенников в интернете.
Также мы писали, что ПриватБанк и Универсал Банк (monobank), крупнейшие эмитенты платежных карт в Украине, закрыли 80 тысяч карт в первом полугодии 2024 года. Эти карточки использовались для мошеннических схем дропами.
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