ПриватБанк объяснил, как изменить старый номер в Приват24

Мобильное приложение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Госфинучреждение "ПриватБанк" рассказало, как восстановить доступ к мобильному приложению в случае потери или изменения финансового номера. С такой проблемой иногда сталкиваются клиенты.

Об этом говорится на портале "Минфин".

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Потеря доступа к "Приват24" из-за изменения номера телефона

Как говорится в одном из сообщений, клиентка изменила номер телефона и теперь нет возможности попасть в мобильное приложение "Приват 24". Связаться с онлайн-помощью или оператором тоже проблематично, ведь необходим старый номер.

"Как мне попасть в Приват24, если я поменяла номер телефона, а в Приват 24 записан старый? Чтобы поговорить с вашей помощью Онлайн нужно авторизоваться по тому номеру телефона, которого у меня уже нет, и теперь я не могу ни зайти в Приват24, ни поговорить с оператором, который должен мне помочь зайти в Приват24", — обратилась к банку гражданка.

Обращение к банку. Источник: Минфин

Как авторизироваться с новым номером в приложении

В ПриватБанке рассказали, что финучреждение предусмотрело подобные случаи, поэтому ввело специальный алгоритм действий.

Заменить старый номер можно:

в банкомате или терминале;

через чат на сайте банка при наличии веб-камеры и паспорта.

"Подтвердить новый номер вы можете в банкомате, терминале или через чат на сайте банка при наличии веб-камеры и паспорта. Для удобства и сбережения вашего времени, при обращении в поддержку, мы предлагаем вам выбрать ваш вопрос в автоматизированной форме, где вы сразу можете получить ответ на ваш вопрос", — объяснили в банке.

Там можно описать вопрос в полном объеме и дальше действовать по подсказкам помощника. Операторы финучреждения на связи 24/7.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк допустил несанкционированное списание денег со счета клиента. Он потерял 67 долларов (в пересчете 2,78 тыс. гривен) из-за мошенников в интернете.

Также мы писали, что ПриватБанк и Универсал Банк (monobank), крупнейшие эмитенты платежных карт в Украине, закрыли 80 тысяч карт в первом полугодии 2024 года. Эти карточки использовались для мошеннических схем дропами.