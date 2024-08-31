ПриватБанк пояснив, як змінити старий номер у Приват24

Мобільний застосунок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держфінустанова "ПриватБанк" розповіла, як відновити доступ до мобільного застосунку у разі втрати чи зміни фінансового номера. З такою проблемою час від часу стикаються клієнти.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Втрата доступу до "Приват24" через зміну номера телефону

Як ідеться в одному з повідомлень, клієнтка змінила номер телефону і тепер не має змоги потрапити у мобільний застосунок "Приват 24". Зв'язатися з онлайн-допомогою чи оператором також проблематично, адже необхідний старий номер.

"Як мені потрапити в Приват24, якщо я поміняла номер телефону, а в Приват 24 записаний старий? Щоб поговорити з вашою Допомогою Онлайн треба авторизуватись за тим номером телефону, якого в мене вже немає і тепер я не можу ані зайти в Приват24, ані поговорити з оператором, який мав би мені допомогти зайти в Приват24", — звернулася до банку громадянка.

Звернення до банку. Джерело: Мінфін

Як авторизуватися з новим номером у застосунку

У ПриватБанку розповіли, що фінустанова передбачила подібні випадки, тому запровадила спеціальний алгоритм дій.

Замінити старий номер можна:

в банкоматі чи терміналі;

через чат на сайті банку за наявності веб-камери та паспорту.

"Підтвердити новий номер ви можете в банкоматі, терміналі, або через чат на сайті банку за наявності веб-камери та паспорту. Для зручності та заощадження вашого часу, при зверненні в підтримку, ми пропонуємо вам обрати ваше питання в автоматизованій формі, де ви відразу можете отримати відповідь на ваше питання", — пояснили в банку.

Там можна описати питання у повному обсязі та далі діяти за підказками помічника. Оператори фінустанови на зв'язку 24/7.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк допустив несанкціоноване списання грошей з рахунку клієнта. Він втратив 67 доларів (у перерахунку 2,78 тис. гривень) через шахраїв в інтернеті.

Також ми писали, що ПриватБанк і Універсал Банк (monobank), найбільші емітенти платіжних карток в Україні, закрили 80 тисяч карток у першому півріччі 2024 року. Ці картки використовувалися для шахрайських схем дропами.