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Доступ к Приват24 — кто может потерять и как возобновить

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 07:01
Как из-за финансового номера не потерять доступ к Приват24 — детали
Мобильное приложение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Отсутствие доступа к Приват24 из-за перехода на другой номер Как правильно привязать новый финансовый номер к карте

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк", которые выехали из-за войны за границу, сталкиваются с проблемами доступа к мобильному приложению из-за смены финансового номера телефона, к которому привязан счет. Известно, как правильно дистанционно изменить соответствующий номер.

Об этом говорится в одном из сообщений на сайте Минфин.

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Отсутствие доступа к Приват24 из-за перехода на другой номер

Как рассказал один из клиентов, после выезда за границу (Израиль) возникла необходимость перехода на новый местный номер. Однако из-за этого полностью потерял доступ к банковскому приложению, что лишило возможности оперировать счетами.

"Мы находимся с ВОТ в Израиле. Моя карта привязана к украинскому номеру 066***2, пользуюсь картой в Израиле, но у меня не было доступа к приложению "Приват24" и я хотел изменить финансовый номер на израильский +972***4, теперь я не могу себя идентифицировать и дозвониться, чтобы мне помогли. Мне недоступно приложение ни по одному номеру. Когда нужна смс, она не доходит, а номер телефона значится другой, когда звонить из-за границы. Я всегда на связи на израильском номере", — говорится в обращении.

Как правильно привязать новый финансовый номер к карте

Согласно данным ПриватБанка, в случае изменения номера телефона клиенты могут позвонить в службу поддержки банка по контакту:

  • 3700 — для звонков в Украине;
  • +38-073-716-11-31 — для тех, кто находится за рубежом.

Представители банка должны заменить номер мобильного телефона на актуальный, однако привязать можно исключительно номер украинского оператора.

Также можно решить такую проблему в чате банка. Для этого клиент банка должен иметь доступ к камере, чтобы показать оператору украинский паспорт для идентификации личности.

Однако, если у клиентов еще есть возможность входить в приложение, то могут сами заменить финансовый номер на другой при наличии старого. Для подтверждения соответствующей операции надо знать PIN-код от карты. Для этого нужно сделать несколько шагов в Приват24:

  • нажать пункт "Безопасность";
  • выбрать раздел "Изменение логина";
  • нажать "Далее";
  • указать PIN-код карты;
  • ввести новый номер телефона;
  • указать код из сообщения, которое придет на номер.

Номер обновится сразу со следующим входом в банковское приложение.

Напомним, ПриватБанк планирует ввести фиксированную цену за услугу отправки карт по Украине и за границу. Такие изменения заработают с января 2026 года.

Также мы рассказывали, ПриватБанк дал рекомендации, кому нужно пройти актуализацию данных. Такую процедуру необходимо проходить даже тогда, когда персональная информация клиентов не изменилась.

ПриватБанк банки Приват24 банковские счета номер телефона
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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