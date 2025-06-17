Как из-за финансового номера не потерять доступ к Приват24 — детали

Мобильное приложение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк", которые выехали из-за войны за границу, сталкиваются с проблемами доступа к мобильному приложению из-за смены финансового номера телефона, к которому привязан счет. Известно, как правильно дистанционно изменить соответствующий номер.

Об этом говорится в одном из сообщений на сайте Минфин.

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Отсутствие доступа к Приват24 из-за перехода на другой номер

Как рассказал один из клиентов, после выезда за границу (Израиль) возникла необходимость перехода на новый местный номер. Однако из-за этого полностью потерял доступ к банковскому приложению, что лишило возможности оперировать счетами.

"Мы находимся с ВОТ в Израиле. Моя карта привязана к украинскому номеру 066***2, пользуюсь картой в Израиле, но у меня не было доступа к приложению "Приват24" и я хотел изменить финансовый номер на израильский +972***4, теперь я не могу себя идентифицировать и дозвониться, чтобы мне помогли. Мне недоступно приложение ни по одному номеру. Когда нужна смс, она не доходит, а номер телефона значится другой, когда звонить из-за границы. Я всегда на связи на израильском номере", — говорится в обращении.

Как правильно привязать новый финансовый номер к карте

Согласно данным ПриватБанка, в случае изменения номера телефона клиенты могут позвонить в службу поддержки банка по контакту:

3700 — для звонков в Украине;

+38-073-716-11-31 — для тех, кто находится за рубежом.

Представители банка должны заменить номер мобильного телефона на актуальный, однако привязать можно исключительно номер украинского оператора.

Также можно решить такую проблему в чате банка. Для этого клиент банка должен иметь доступ к камере, чтобы показать оператору украинский паспорт для идентификации личности.

Однако, если у клиентов еще есть возможность входить в приложение, то могут сами заменить финансовый номер на другой при наличии старого. Для подтверждения соответствующей операции надо знать PIN-код от карты. Для этого нужно сделать несколько шагов в Приват24:

нажать пункт "Безопасность";

выбрать раздел "Изменение логина";

нажать "Далее";

указать PIN-код карты;

ввести новый номер телефона;

указать код из сообщения, которое придет на номер.

Номер обновится сразу со следующим входом в банковское приложение.

Напомним, ПриватБанк планирует ввести фиксированную цену за услугу отправки карт по Украине и за границу. Такие изменения заработают с января 2026 года.

Также мы рассказывали, ПриватБанк дал рекомендации, кому нужно пройти актуализацию данных. Такую процедуру необходимо проходить даже тогда, когда персональная информация клиентов не изменилась.