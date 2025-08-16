Услуги Ощадбанка за рубежом — какие проблемы возникают у беженцев

Мужчина держит телефон в руках. Фото: Freepik

Некоторые клиенты государственного финучреждения "Ощадбанк", которые выехали из-за войны за границу, имеют проблемы с доступом к мобильному приложению "Ощад24/7". Речь идет о тех, кто по определенным причинам не может использовать финансовый номер телефона, привязанный к карте.

О том, как можно восстановить доступ, говорится на странице банка в соцсети Facebook.

Проблемы беженцев с доступом к Ощаду

В одном из сообщений клиентка рассказала, что система банка требовала осуществления процедуры видеоидентификации, однако она не может ее пройти дистанционно, поскольку находится за границей, а номер телефона утерян.

Гражданка попросила объяснить, как можно привязать новый номер к карте для дальнейшей возможности прохождения идентификации и полноценного пользования услугами банка.

"Как мне записаться на видеоверификацию, если я сейчас за границей? Финансовый номер карты банка сгорел, я сменила на новый номер — в чате Вайбер мне заблокировали мобильное приложение, бот не видит мою карту... Что мне надо сделать, чтобы записаться на видеоверификацию?", — говорится в обращении.

Что говорят в Ощадбанке

По информации финучреждения, изменение финансового номера телефона клиента возможно в отделении банка или с помощью банкомата Ощадбанка.

Также это можно сделать с помощью доверенного лица, однако тоже при определенных условиях. Такой вариант возможен, если в тексте доверенности четко определено право доверенного лица на изменение финансового номера клиента.

Что касается видеоидентификации, то для ее проведения нужно иметь доступ к приложению или веб-версии "Ощад 24/7". Также на официальном сайте можно перейти в раздел "Обратная связь" и выбрать "Веб-звонок" для получения дальнейших инструкций.

Скриншот. Источник: Ощадбанк

Ранее мы писали, что в Ощадбанке объяснили причины сокращения лимита на переводы без смс-подтверждения. Сейчас разрешенная сумма не может превышать 1 тыс. грн.

Также мы рассказывали о том, как клиентам Ощадбанка получить справку о счете. В финучреждении объяснили, возможна ли соответствующая услуга в дистанционном режиме.