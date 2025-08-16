Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Доступ к услугам Ощадбанка — какие проблемы имеют беженцы

Доступ к услугам Ощадбанка — какие проблемы имеют беженцы

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 06:01
Услуги Ощадбанка за рубежом — какие проблемы возникают у беженцев
Мужчина держит телефон в руках. Фото: Freepik

Некоторые клиенты государственного финучреждения "Ощадбанк", которые выехали из-за войны за границу, имеют проблемы с доступом к мобильному приложению "Ощад24/7". Речь идет о тех, кто по определенным причинам не может использовать финансовый номер телефона, привязанный к карте.

О том, как можно восстановить доступ, говорится на странице банка в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Проблемы беженцев с доступом к Ощаду

В одном из сообщений клиентка рассказала, что система банка требовала осуществления процедуры видеоидентификации, однако она не может ее пройти дистанционно, поскольку находится за границей, а номер телефона утерян.

Гражданка попросила объяснить, как можно привязать новый номер к карте для дальнейшей возможности прохождения идентификации и полноценного пользования услугами банка.

"Как мне записаться на видеоверификацию, если я сейчас за границей? Финансовый номер карты банка сгорел, я сменила на новый номер — в чате Вайбер мне заблокировали мобильное приложение, бот не видит мою карту... Что мне надо сделать, чтобы записаться на видеоверификацию?", — говорится в обращении.

Что говорят в Ощадбанке

По информации финучреждения, изменение финансового номера телефона клиента возможно в отделении банка или с помощью банкомата Ощадбанка.

Также это можно сделать с помощью доверенного лица, однако тоже при определенных условиях. Такой вариант возможен, если в тексте доверенности четко определено право доверенного лица на изменение финансового номера клиента.

Что касается видеоидентификации, то для ее проведения нужно иметь доступ к приложению или веб-версии "Ощад 24/7". Также на официальном сайте можно перейти в раздел "Обратная связь" и выбрать "Веб-звонок" для получения дальнейших инструкций.

Ощадбанк
Скриншот. Источник: Ощадбанк

Ранее мы писали, что в Ощадбанке объяснили причины сокращения лимита на переводы без смс-подтверждения. Сейчас разрешенная сумма не может превышать 1 тыс. грн.

Также мы рассказывали о том, как клиентам Ощадбанка получить справку о счете. В финучреждении объяснили, возможна ли соответствующая услуга в дистанционном режиме.

Ощадбанк банки услуги банковские счета номер телефона
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации