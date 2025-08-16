Відео
Доступ до послуг Ощадбанку — які проблеми мають біженці

Дата публікації: 16 серпня 2025 06:01
Послуги Ощадбанку за кордоном — які проблеми виникають у біженців
Чоловік тримає телефон руках. Фото: Freepik

Деякі клієнти державної фінустанови "Ощадбанк", які виїхали через війну за кордон, мають проблеми з доступом до мобільного застосунку "Ощад24/7". Йдеться про тих, хто з певних причин не може використовувати фінансовий номер телефону, що прив'язаний до картки. 

Про те, як можна відновити доступ, йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Проблеми біженців з доступом до Ощаду 

В одному з повідомлень клієнтка розповіла, що система банку вимагала здійснення процедури відеоідентифікації, однак вона не може її пройти дистанційно, оскільки перебуває за кордоном, а номер телефону втрачено.

Громадянка попросила пояснити, як можна прив'язати новий номер до картки для подальшої можливості проходження ідентифікації та повноцінного користування послугами банку.

"Як мені записатися на відеоверифікацію, якщо я зараз за кордоном? Фінансовий номер картки банку згорів, я змінила на новий номер — в чаті Вайбер мені заблокували мобільний застосунок, бот не бачить мою картку... Що мені треба зробити, щоб записатися на відеоверифікацію?", — йдеться у зверненні.

Що кажуть в Ощадбанку

За інформацією фінустанови, зміна фінансового номера телефону клієнта можлива у відділенні банку чи за допомогою банкомата Ощадбанку.

Також це можна зробити за допомогою довіреної особи, однак теж за певних умов. Такий варіант можливий, якщо в тексті довіреності чітко визначене право довіреної особи на зміну фінансового номера клієнта.

Щодо відеоідентифікації, то для її проведення потрібно мати доступ до застосунку чи вебверсії "Ощад 24/7". Також на офіційному сайті можна перейти до розділу "Зворотний зв'язок" та обрати "Вебдзвінок" для отримання подальших інструкцій.

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Ощадбанк

Раніше ми писали, що в Ощадбанку пояснили причини скорочення ліміту на перекази без смс-підтвердження. Нині дозволена сума не може перевищувати 1 тис. грн.  

Також ми розповідали про те, як клієнтам Ощадбанку отримати довідку про рахунок. У фінустанові пояснили, чи можлива  відповідна послуга у дистанційному режимі.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
