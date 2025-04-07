Пенсии в 2025 году — кому из украинцев назначат льготные выплаты

Мужчина и женщина за столом. Фото: Freepik

Украинское законодательство предоставляет некоторым категориям граждан приоритетное право в оформлении пенсионных выплат. В Пенсионном фонде обнародовали исчерпывающий список лиц, кому назначат досрочные пенсии по возрасту в 2025 году.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Кто имеет право на досрочные пенсии по возрасту

Как отмечают в фонде, право получить пенсию раньше других прописано в ст. 115 закона №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" от 9 июля 2003 года.

Согласно этим нормам, назначат досрочные пенсии по возрасту в 2025 году нескольким категориям граждан:

Ранние пенсии для военных

Право на досрочный выход на пенсию предоставляется военнослужащим, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, и некоторым другим категориям граждан, которым присвоили статус участника боевых действий, гражданам с инвалидностью вследствие войны согласно закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их соцзащиты". Такая возможность предусмотрена в 55 лет для мужчин, в 50 лет — для женщин при наличии мужского стажа в не менее 25 лет и женского — 20 лет.

Досрочные пенсии для уволенных работников

Можно раньше выйти на пенсию лицам, с которыми расторгли трудовые договоры по инициативе работодателя, из-за ликвидации, реорганизации, банкротства, перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, из-за сокращения штата. При этом речь идет о гражданах, которым на день увольнения осталось 1,5 года до пенсионного возраста при условии их регистрации в Госслужбе занятости и отсутствии удачной работы.

Также раньше других могут оформить пенсионные выплаты те граждане, с которыми расторгли трудовые договоры по инициативе работодателя из-за выявления несоответствия занимаемой должности, и если до пенсии осталось 1,5 года при наличии стажа, необходимого для назначения минимальной пенсии.

Пенсии родным погибших бойцов и лицам с инвалидностью

Также льготные пенсии доступны женам (мужьям), если не вступили в повторный брак, детям, которые стали лицами с инвалидностью до совершеннолетия, и родителям, которые получили статус семей погибших или умерших ветеранов войны, по закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их соцзащиты" при условии достижения 55 лет мужчинами, 50 лет женщинами при наличии мужского стажа не менее 25 лет и женского — минимум 20 лет.

Льготные пенсии многодетным женщинам

Досрочные пенсии назначают женщинам, которые родили пятерых или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, матерям детей с инвалидностью с детства и тяжелобольным детям, которым не оформили инвалидность, если воспитали их до указанного возраста, — в случае достижения 50-летнего возраста и если имеют не менее 15 лет стажа.

Досрочные пенсии украинцам с редкими болезнями

Льготные пенсии предоставляют также лицам с инвалидностью по зрению первой группы — незрячим лицам и лицам с инвалидностью с детства первой группы — мужчинам с 50 лет, женщинам — с 40 лет и при наличии мужского стажа 15 лет и женского — 10 лет.

Назначают ранние пенсии лицам, больным гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональным карликам — для мужчин в 45 лет, для женщин в 40 лет, при наличии стажа 20 лет для мужчин и 15 лет — для женщин.

Как подать заявление на досрочные пенсии

Граждане могут подать заявление на назначение досрочной пенсии и проверить свой стаж через портал е-услуг Пенсионного фонда.

В частности, специалисты ПФУ создали видеоинструкцию, как подать заявление на назначение пенсии дистанционно.

Ранее мы писали, когда пенсионеры могут потерять начисленные выплаты. Для правильного расчета соцвыплат граждане должны сообщать о некоторых важных изменениях в органы Пенсионного фонда в течение десяти дней.

Также мы рассказывали, что в апреле в Украине осуществят перерасчет пенсий тем, кто продолжает работать. Однако именно начисления обновленных выплат следует ожидать в июне 2025 года.