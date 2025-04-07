Пенсії у 2025 році — кому з українців призначать пільгові виплати

Чоловік та жінка за столом. Фото: Freepik

Українське законодавство надає деяким категоріям громадян пріоритетне право в оформленні пенсійних виплат. У Пенсійному фонді оприлюднили вичерпний список осіб, кому призначать дострокові пенсії за віком у 2025 році.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Хто має право на дострокові пенсії за віком

Як зазначають у фонді, право отримати пенсію раніше за інших прописане у ст. 115 закону №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року.

Відповідно до цих норм, призначать дострокові пенсії за віком у 2025 році кільком категоріям громадян:

Ранні пенсії для військових

Право на достроковий вихід на пенсію надається військовослужбовцям, які безпосередньо брали участь у бойових діях, та деяким іншим категоріям громадян, яким присвоїли статус учасника бойових дій, громадянам з інвалідністю внаслідок війни згідно із законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соцзахисту". Така можливість передбачена у 55 років для чоловіків, у 50 років — для жінок за наявності чоловічого стажу у щонайменше 25 років і жіночого — 20 років.

Дострокові пенсії для звільнених працівників

Можна раніше вийти на пенсію особам, з якими розірвали трудові договори з ініціативи роботодавця, через ліквідацію, реорганізацію, банкрутство, перепрофілювання підприємства, установи, організації, через скорочення штату. При цьому йдеться про громадян, яким на день звільнення залишилося 1,5 року до пенсійного віку за умови їх реєстрації у Держслужбі зайнятості та відсутності вдалої роботи.

Також раніше за інших можуть оформити пенсійні виплати ті громадяни, з якими розірвали трудові договори з ініціативи роботодавця через виявлення невідповідності займаній посаді, і якщо до пенсії лишилось 1,5 року за наявності стажу, необхідного для призначення мінімальної пенсії.

Пенсії рідним загиблих бійців та особам з інвалідністю

Також пільгові пенсії доступні дружинам (чоловікам), якщо не вступили у повторний шлюб, дітям, які стали особами з інвалідністю до повноліття, і батькам, які отримали статус сімей загиблих чи померлих ветеранів війни, за законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соцзахисту" за умови досягнення 55 років чоловіками, 50 років жінками за наявності чоловічого стажу у щонайменше 25 років і жіночого мінімум 20 років.

Пільгові пенсії багатодітним жінкам

Дострокові пенсії призначають жінкам, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, матерям дітей з інвалідністю з дитинства та тяжкохворим дітям, яким не оформили інвалідність, якщо виховали їх до зазначеного віку, — у разі досягнення 50-річного віку та якщо мають щонайменше 15 років стажу.

Дострокові пенсії українцям з рідкісними хворобами

Пільгові пенсії надають також особам з інвалідністю по зору першої групи — незрячим особам та особам з інвалідністю з дитинства першої групи — чоловікам з 50 років, жінкам — з 40 років та за наявності чоловічого стажу 15 років і жіночого — 10 років.

Призначають ранні пенсії особам, хворим на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційним карликам — для чоловіків у 45 років, для жінок у 40 років, за наявності стажу 20 років для чоловіків і 15 років — для жінок.

Як подати заяву на дострокові пенсії

Громадяни можуть подати заяву на призначення дострокової пенсії та перевірити свій стаж через портал е-послуг Пенсійного фонду.

Зокрема, фахівці ПФУ створили відеоінструкцію, як подати заяву на призначення пенсії дистанційно.

Раніше ми писали, коли пенсіонери можуть втратити нараховані виплати. Для правильного розрахунку соцвиплат громадяни мають повідомляти про деякі важливі зміни в органи Пенсійного фонду протягом десяти днів.

Також ми розповідали, що у квітні в Україні здійснять перерахунок пенсій тим, хто продовжує працювати. Проте саме нарахування оновлених виплат слід очікувати у червні 2025 року.