Укрпошта проиграла суд военному — почему компании придется заплатить 30 000 гривен

Врачи, деньги и отделение Укрпошты. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Клиенты часто жалуются, что Укрпошта вовремя не доставляет посылки. А недавно Холодногорский районный суд Харькова обязал компанию заплатить одному из клиентов-военных 30 000 гривен. Причина — ему вообще не вручили письмо о повторной ВВК, поэтому ему пришлось продолжить службу в армии.

Об этом говорится в материалах дела №639/5289/25, сообщил в своем Telegram-канале адвокат Роман Симутин, передает Новини.LIVE.

Что известно

В своем сообщении Роман Симутин рассказал, что истцом по этому делу был украинский военный, который должен был попасть на заседание военно-врачебной комиссии (ВВК). Однако Укрпошта не вручила мужчине письмо-направление на ВВК, притом что его семья неоднократно обращалась в отделение почты, чтобы получить сообщение.

Поэтому члены комиссии решили, что не будут пересматривать предварительное заключение ВВК из-за отсутствия самого военнослужащего. Поэтому его право на повторный медицинский осмотр фактически не было реализовано, поэтому защитник просил взыскать с Укрпошты 40 000 гривен морального вреда и 10 000 гривен расходов на юридическую помощь.

Что решил суд

Укрпоште не удалось доказать, что сотрудники должным образом проинформировали клиента о том, что ему поступило заказное письмо. Более того — свидетели и работники отделения подтвердили, что почтальон в период поступления отправления была в отпуске. Письменное уведомление не выписывалось и не вручалось.

Учитывая это, Холодногорский районный суд Харькова постановил, что АО "Укрпочта" должно выплатить военнослужащему:

20 000 гривен морального вреда;

морального вреда; 10 000 гривен расходов на адвоката.

Отметим, что на сайте Судова влада України есть сведения о том, что это дело сейчас направлено на рассмотрение в апелляционный суд.

Состояние рассмотрения дела, согласно которому Укрпочта должна заплатить 30 000 грн военнослужащему. Скриншот: Судебная власть Украины

Ранее мы рассказывали, как госбюджет может ежегодно пополняться 2 миллиардами гривен благодаря Укрпочте. Это произойдет, если почтовый оператор превратится в полноценное банковское учреждение. Еще писали, что в начале февраля 2026 года Укрпошта представила масштабный ребрендинг. Компания обновила свой логотип и фирменный шрифт.