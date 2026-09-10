Пенсия по льготному стажу: кто имеет право на досрочные выплаты

Пожилая женщина держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

В Украине отдельные категории граждан могут выйти на пенсию до достижения установленного возраста, если у них есть необходимый страховой и льготный стаж. Это позволяет получать пенсионные выплаты раньше, не дожидаясь наступления общего пенсионного возраста. Для оформления необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением и документами, подтверждающими право на досрочную пенсию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Кто может выйти на пенсию досрочно

Право на досрочную пенсию по возрасту предусмотрено статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Закон устанавливает несколько категорий граждан, которые могут оформить выплату до достижения общего пенсионного возраста.

Женщины, воспитавшие пятерых и более детей

Женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавшие их до шести лет, могут выйти на пенсию с 50 лет, если имеют не менее 15 лет страхового стажа.

Также право на это имеют матери детей с инвалидностью с детства и тяжелобольных детей, которым инвалидность не установлена, если они воспитали ребенка до шестилетнего возраста.

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По выбору матери или в случае ее отсутствия такое право может быть предоставлено отцу, если именно он воспитывал детей. Для мужчин предусмотрен выход на пенсию с 55 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

Лица с инвалидностью по зрению

Досрочную пенсию могут оформить лица с инвалидностью по зрению I группы — слепые, а также лица с инвалидностью с детства I группы.

Для мужчин право возникает с 50 лет при наличии не менее 15 лет стажа, для женщин — с 40 лет и при наличии не менее 10 лет стажа.

Люди с гипофизарным нанизмом

Лица с гипофизарным нанизмом и диспропорциональные карлики могут оформить пенсию раньше: мужчины — с 45 лет, женщины — с 40 лет.

При этом необходимо иметь не менее 20 лет страхового стажа для мужчин и 15 лет для женщин.

Военнослужащие и отдельные категории ветеранов

Право на досрочную пенсию имеют, в частности, отдельные военнослужащие, полицейские и другие категории лиц, принимавших участие в боевых действиях или мероприятиях по защите Украины, а также определенные законом лица с инвалидностью вследствие войны.

Для соответствующих категорий пенсия может назначаться с 55 лет мужчинам и с 50 лет женщинам при наличии страхового стажа не менее 25 и 20 лет соответственно.

Также закон предусматривает досрочную пенсию для определенных членов семей погибших или умерших военнослужащих и других защитников при соблюдении аналогичных возрастных и страховых требований.

Уволенные работники перед выходом на пенсию

Отдельное основание касается людей, уволенных в связи с изменениями в организации производства и труда — в частности, в связи с ликвидацией, реорганизацией, банкротством или сокращением штата.

Если до пенсионного возраста осталось не более полутора лет, человек зарегистрирован в государственной службе занятости, не имеет подходящей работы и обладает необходимым страховым стажем, он может претендовать на досрочную пенсию.

Существует также отдельное основание для работников, трудовой договор с которыми был расторгнут в связи с несоответствием должности по состоянию здоровья. В таком случае также должно оставаться не более полутора лет до пенсионного возраста и наличие необходимого страхового стажа.

Куда подавать заявление

Заявление на досрочную пенсию необходимо подавать в Пенсионный фонд Украины.

Обратиться можно в любой сервисный центр ПФУ, независимо от зарегистрированного места жительства. Также документы можно подать дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Для онлайн-оформления необходимо авторизоваться на портале ПФУ, выбрать раздел, посвященный пенсионному обеспечению, сформировать заявление о назначении пенсии, загрузить сканированные копии документов и подписать заявление электронной подписью. Статус обращения можно проверить в личном кабинете в разделе "Мои обращения".

Подать заявление можно за месяц до достижения соответствующего возраста, если право на досрочную пенсию возникает по возрасту.

Какие документы необходимы

Базовый пакет документов для оформления досрочной пенсии включает:

заявление о назначении пенсии;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

РНОКПП;

документы о страховом стаже — в частности, трудовую книжку, если соответствующие сведения отсутствуют в электронном реестре;

документы об изменении фамилии или других персональных данных — при необходимости;

документы, подтверждающие право на досрочную пенсию.

Перечень дополнительных документов зависит от основания для досрочного выхода на пенсию.

Для матерей пятерых и более детей требуются документы о рождении детей и их воспитании до шестилетнего возраста. Для матери ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка необходимы также документы, подтверждающие соответствующий статус ребенка.

Для отца, претендующего на досрочную пенсию вместо матери, могут понадобиться заявление матери о согласии на назначение пенсии отцу или документы, подтверждающие его отсутствие.

Для лиц с инвалидностью подаются документы, подтверждающие соответствующий статус. В современном пакете документов могут использоваться, в частности, выписка из решения экспертной комиссии по оценке повседневного функционирования лица.

Для людей с гипофизарным нанизмом требуются медицинские документы, подтверждающие соответствующее заболевание.

Для уволенных в связи с сокращением или изменениями в организации труда требуется трудовая книжка, копия приказа об увольнении или сведения из реестра застрахованных лиц, а также ходатайство о досрочном выходе на пенсию от центра занятости.

Для уволенных по состоянию здоровья дополнительно требуются документы медицинского учреждения, подтверждающие несоответствие работника должности по состоянию здоровья.

Если часть необходимой информации уже имеется в государственных электронных реестрах, ПФУ может получить ее без повторной подачи бумажных документов. В то же время, если данных недостаточно или они содержат несоответствия, фонд уведомляет заявителя о документах, которые необходимо приложить.

Сколько времени ПФУ рассматривает заявление

Решение по заявлению о назначении пенсии Пенсионный фонд должен принять не позднее чем через 10 дней после поступления заявления и необходимых документов.

Если Фонду необходимо провести дополнительную проверку сведений, срок рассмотрения может быть продлен еще максимум на 15 дней.

Если документов недостаточно, ПФУ сообщает, что именно необходимо предоставить. Если необходимые документы будут поданы в течение трех месяцев со дня такого уведомления, датой обращения будет считаться первоначальная дата подачи заявления.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что отдельные украинцы могут выйти на пенсию уже в 50 лет при наличии необходимого страхового и льготного стажа. Такое право, в частности, предусмотрено для работников, которые были заняты на подземных работах или трудились в особо вредных и тяжелых условиях. Важно также учитывать результаты аттестации рабочего места и соответствие работы установленному перечню.

Также Новини.LIVE сообщали, что ошибка или отсутствующая запись в трудовой книжке не обязательно лишают права на льготную пенсию. В таком случае стаж можно подтвердить уточняющей справкой, архивными документами или через специальную комиссию Пенсионного фонда, если предприятие ликвидировано. При этом для подтверждения именно льготного стажа показания свидетелей не используются.