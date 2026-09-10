Пенсія за пільговим стажем: хто має право на дострокові виплати

Жінка похилого віку тримає гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

В Україні окремі категорії громадян можуть вийти на пенсію раніше встановленого віку, якщо мають необхідний страховий та пільговий стаж. Це дає можливість отримувати пенсійні виплати раніше, не чекаючи загального пенсійного віку. Для оформлення потрібно звернутися до Пенсійного фонду України із заявою та документами, що підтверджують право на дострокову пенсію.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Хто може вийти на пенсію достроково

Право на дострокову пенсію за віком передбачене статтею 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Закон встановлює кілька категорій громадян, які можуть оформити виплату раніше загального пенсійного віку.

Жінки, які виховали п’ятьох і більше дітей

Жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шести років, можуть вийти на пенсію з 50 років, якщо мають щонайменше 15 років страхового стажу.

Також право мають матері дітей з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих дітей, яким інвалідність не встановлено, якщо вони виховали дитину до шестирічного віку.

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За вибором матері або у разі її відсутності таке право може бути надане батькові, якщо саме він виховував дітей. Для чоловіків передбачений вихід з 55 років за наявності щонайменше 20 років страхового стажу.

Особи з інвалідністю по зору

Дострокову пенсію можуть оформити особи з інвалідністю по зору I групи — сліпі, а також особи з інвалідністю з дитинства I групи.

Для чоловіків право виникає з 50 років за наявності щонайменше 15 років стажу, для жінок — з 40 років і за наявності не менше 10 років стажу.

Люди з гіпофізарним нанізмом

Особи з гіпофізарним нанізмом та диспропорційні карлики можуть оформити пенсію раніше: чоловіки — з 45 років, жінки — з 40 років.

Водночас потрібно мати не менше 20 років страхового стажу чоловікам і 15 років жінкам.

Військовослужбовці та окремі категорії ветеранів

Право на дострокову пенсію мають, зокрема, окремі військовослужбовці, поліцейські та інші категорії осіб, які брали участь у бойових діях або заходах із захисту України, а також визначені законом особи з інвалідністю внаслідок війни.

Для відповідних категорій пенсія може призначатися з 55 років чоловікам та з 50 років жінкам за наявності страхового стажу не менше 25 та 20 років відповідно.

Також закон передбачає дострокову пенсію для визначених членів сімей загиблих або померлих військовослужбовців та інших захисників за аналогічними віковими та страховими вимогами.

Звільнені працівники перед пенсією

Окрема підстава стосується людей, яких звільнили через зміни в організації виробництва і праці — зокрема через ліквідацію, реорганізацію, банкрутство або скорочення штату.

Якщо до пенсійного віку залишилося не більше півтора року, людина зареєстрована в державній службі зайнятості, не має підходящої роботи та має необхідний страховий стаж, вона може претендувати на дострокову пенсію.

Є й окрема підстава для працівників, трудовий договір з якими розірвали через невідповідність посаді за станом здоров’я. У такому випадку також має залишатися не більше півтора року до пенсійного віку та бути необхідний страховий стаж.

Куди подавати заяву

Заяву на дострокову пенсію потрібно подавати до Пенсійного фонду України.

Звернутися можна до будь-якого сервісного центру ПФУ, незалежно від зареєстрованого місця проживання. Також документи можна подати дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Для онлайн-оформлення потрібно авторизуватися на порталі ПФУ, обрати розділ щодо пенсійного забезпечення, сформувати заяву на призначення пенсії, завантажити скан-копії документів та підписати заяву електронним підписом. Статус звернення можна перевіряти в особистому кабінеті у розділі "Мої звернення".

Звернутися із заявою можна за місяць до досягнення відповідного віку, якщо право на дострокову пенсію виникає за віком.

Які документи потрібні

Базовий пакет для оформлення дострокової пенсії включає:

заяву про призначення пенсії;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

РНОКПП;

документи про страховий стаж — зокрема трудову книжку, якщо відповідні відомості відсутні в електронному реєстрі;

документи про зміну прізвища чи інших персональних даних — за потреби;

документи, які підтверджують саме право на дострокову пенсію.

Перелік додаткових документів залежить від підстави для дострокового виходу.

Для матерів п’ятьох і більше дітей потрібні документи про народження дітей та їх виховання до шестирічного віку. Для матері дитини з інвалідністю або тяжко хворої дитини необхідні також документи, які підтверджують відповідний статус дитини.

Для батька, який претендує на дострокову пенсію замість матері, можуть знадобитися заява матері про згоду на призначення пенсії батькові або документи, що підтверджують її відсутність.

Для осіб з інвалідністю подаються документи, що підтверджують відповідний статус. У сучасному пакеті документів можуть використовуватися, зокрема, витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Для людей із гіпофізарним нанізмом потрібні медичні документи, які підтверджують відповідне захворювання.

Для звільнених через скорочення або зміни в організації праці потрібна трудова книжка, копія наказу про звільнення або відомості з реєстру застрахованих осіб, а також клопотання про достроковий вихід на пенсію від центру зайнятості.

Для звільнених через стан здоров’я додатково потрібні документи медичного закладу, які підтверджують невідповідність працівника посаді за станом здоров’я.

Якщо частина необхідної інформації вже є в державних електронних реєстрах, ПФУ може отримати її без повторного подання паперових документів. Водночас якщо даних недостатньо або вони містять розбіжності, фонд повідомляє заявника про документи, які потрібно додати.

Скільки ПФУ розглядає заяву

Рішення за заявою про призначення пенсії Пенсійний фонд має ухвалити не пізніше 10 днів після надходження заяви та необхідних документів.

Якщо Фонду потрібно провести додаткову перевірку відомостей, строк розгляду може бути продовжений ще максимум на 15 днів.

Якщо документів недостатньо, ПФУ повідомляє, що саме потрібно донести. Якщо необхідні документи подати протягом трьох місяців від дня такого повідомлення, датою звернення вважатиметься початкова дата подання заяви.

Раніше Новини.LIVE писали, що окремі українці можуть вийти на пенсію вже у 50 років за наявності необхідного страхового та пільгового стажу. Таке право, зокрема, передбачене для працівників, які були зайняті на підземних роботах або працювали в особливо шкідливих та важких умовах. Важливо також враховувати результати атестації робочого місця та відповідність роботи встановленому переліку.

Також Новини.LIVE повідомляли, що помилка або відсутній запис у трудовій книжці не обов'язково позбавляють права на пільгову пенсію. У такому випадку стаж можна підтвердити уточнюючою довідкою, архівними документами або через спеціальну комісію Пенсійного фонду, якщо підприємство ліквідоване. Водночас для підтвердження саме пільгового стажу показання свідків не використовуються.