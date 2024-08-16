Цены на генераторы и аккумуляторы — в Раде объяснили, подешевеет ли оборудование

Генератор на улице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Верховной Раде рассказали, снизятся ли цены на генераторы и аккумуляторы после отмены налоговых и таможенных пошлин. Речь идет о принятых законопроектах №11258 и №11259.

Об этом сообщил народный депутат от фракции партии "Слуга народа" Александр Федиенко.

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Он отметил, что речь идет об отмене налоговых и таможенных пошлин на ввоз в страну энергооборудования в рамках принятых документов.

Нардеп обратился в Государственную налоговую службу (ГНС) за разъяснениями по отмене налогов на импорт генераторов, аккумуляторов, энергооборудования.

В ведомство сообщили, что упомянутые законы действительно поспособствуют отмене налоговых и таможенных пошлин на такое оборудование, однако при условии, что граждане будут завозить его для собственных нужд. То есть компания, торгующая генераторами, аккумуляторами и другим энергооборудованием сможет завезти товар в страну без уплаты налога, однако продать оборудование покупателю без НДС не сможет. Отмена налоговых и таможенных пошлин не приведет к снижению цен на генераторы и аккумуляторы в стране.

"Поэтому ждать уменьшения стоимости генераторов и аккумуляторов населению не стоит", — подчеркнул Федиенко.

Согласно документу, поставки таких товаров на украинскую таможенную территорию подлежат налогообложению на добавленную стоимость со ставкой 20%.

Отмена НДС на энергоприборы

Согласно заявлению ГНС, с 27 июля в Украине вступили в силу законы № 3853-IX и №3854-IX, освободившие от уплаты таможенных платежей:

электрогенераторное оборудование;

оборудование для ветро- и солнечной генерации;

аккумуляторы (кроме аккумуляторов малой мощности).

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты рассказали, во сколько обходится украинцам электрическая энергия от зарядных систем типа "экофлоу". Цены не только в несколько раз выше, но и дорого обойдется стоимость ремонта такого оборудования.

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