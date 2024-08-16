Ціни на генератори та акумулятори — у Раді пояснили, чи подешевшає обладнання

Генератора на вулиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Верховній Раді розповіли, чи знизяться ціни на генератори та акумулятори після скасування податкових і митних зборів. Йдеться про ухвалені законопроєкти №11258 і №11259.

Про це повідомив народний депутат від фракції партії "Слуга народу" Олександр Федієнко.

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Він зазначив, що йдеться про скасування податкових і митних зборів на ввезення в країну енергообладнання в рамках ухвалених документів.

Нардеп звернувся до Державної податкової служби (ДПС) за роз'ясненнями щодо скасування податків на імпорт генераторів, акумуляторів, енергообладнання.

У відомстві повідомили, що згадані закони справді посприяють скасуванню податкових і митних зборів на таке обладнання, однак за умови, що громадяни завозитимуть його для власних потреб. Тобто компанія, що торгує генераторами, акумуляторами та іншим енергообладнанням, зможе завезти товар в країну без сплати податку, проте продати обладнання покупцеві без ПДВ не зможе. Скасування податкових і митних зборів не призведе до зниження цін на генератори та акумулятори в країні.

"Тому чекати зменшення вартості на генератори та акумулятори населенню не варто", — наголосив Федієнко.

Згідно з документом, постачання таких товарів на українській митній території підлягають оподаткуванню на додану вартість зі ставкою 20%.

Скасування ПДВ на енергоприлади

Відповідно до заяви ДПС, з 27 липня в Україні набули чинності закони № 3853-IX і №3854-IX, які звільнили від сплати митних платежів:

електрогенераторне обладнання;

обладнання для вітро- та сонячної генерації;

акумулятори (крім акумуляторів малої потужності).

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти розповіли, у скільки обходиться українцям електрична енергія від зарядних систем типу "екофлоу". Ціни не тільки вищі у кілька разів, але й дорого обійдеться вартість ремонту такого обладнання.

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