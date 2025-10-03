Выплаты по безработице — максимальные суммы хотят повысить и увеличить продолжительность

Женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов инициировал урегулирование выплаты помощи в связи с безработицей во время военного положения. Изменения предусматривают существенное повышение размера выплат.



Об этом свидетельствует соответствующий законопроект №14096.

Как предлагают повысить выплаты по безработице в Украине

Речь идет о проекте закона о внесении изменений в заключительные положения законов "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы" и "О занятости населения".

Одним из инициаторов законопроекта является глава Комитета ВРУ по вопросам соцполитики Галина Третьякова.

Проект закона будет предусматривать изменения условий предоставления пособия по безработице. В частности, хотят увеличить продолжительность выплаты до 180 дней, а для граждан предпенсионного возраста — до 360 дней.

Максимальный размер выплаты предлагают повысить до 150% от уровня минимальной зарплаты, установленной на январь соответствующего года, что позволит создать более справедливый подход, ведь некоторые делали большие страховые взносы.

В 2025 году в Украине максимальная помощь по безработице соответствует размеру минимальной зарплаты на начало января 2025 года (8 тыс. грн), а минимальная равна 1,5 тыс. грн для лиц без стажа, для застрахованных — 3,6 тыс. грн. Срок выплат ограничен 90 днями во время военного положения, а для лиц предпенсионного возраста — 360 днями.

Причины пересмотра уровня помощи

По словам авторов инициативы, законопроект призван восстановить полномочия правления Фонда соцстрахования на случай безработицы по согласованию и одобрению бюджета.

В начале полномасштабной войны полномочия передали правительству, что привело к дисбалансам в его расходах. Только за последние два года в государственный бюджет изъяли 15 млрд грн страховых средств.

При этом значительная часть финансов Фонда шла на гранты, компенсации работодателям, а на выплаты по безработице выделяли небольшую долю. В частности, в этом году предусмотрены 6,3 млрд грн (28% доходов).

Восстановление его работы сбалансирует расходы и усилит защиту безработных, считают нардепы.

