Кабмин повысил выплаты семьям с детьми-сиротами — новые суммы

Кабинет министров Украины повысил выплаты родителям-воспитателям и приемным родителям. Кроме того, правительство приняло ряд решений, направленных на защиту детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

"Продолжаем тематические заседания правительства. На этот раз сосредоточились на политиках защиты прав детей", — говорится в заметке.

Премьер-министр опубликовала список решений, принятых правительством в четверг, 2 октября.

В частности речь идет о запуске проекта "Семейный дом" для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

"Часто труднее всего найти новую семью для подростков, детей с инвалидностью или многодетных группы братьев и сестер. Поэтому для таких детей теперь будет создано пространство адаптации между интернатом и самостоятельной жизнью, максимально приближенное к семейным условиям ", — отметила Свириденко.

Она добавила, что инициатива будет действовать в 12 областях Украины, в софинансировании государства и общин.

Повышение выплат родителям-воспитателям и приемным родителям

В рамках реализации принципа "деньги ходят за ребенком" правительство приняло решение о повышении выплат родителям-воспитателям и приемным родителям в детских домах семейного типа и приемных семьях.

Как сообщил в телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко, решение Кабмина предусматривает, что среднемесячный размер выплат на одного из приемных родителей будет таким:

2026 год — 16 240,64 грн;

2027 год — 16 992,16 грн;

2028 год — 17 894,96 грн.

При этом среднемесячный размер выплат на одного из родителей-воспитателей детдома семейного типа составит:

2026 год — 52 782,08 грн;

2027 год — 55 224,52 грн;

2028 год — 58 158,62 грн.

Кроме того, Кабмин расширил поддержку для детей, возвращенных из оккупации или принудительной депортации Россией.

Теперь право на помощь в размере 50 тысяч грн будут иметь не только дети до 18 лет, но и молодые люди в возрасте 18-23 года, которые во время депортации были несовершеннолетними.

"Это важный шаг для их адаптации и реинтеграции дома, в Украине", — отметила Свириденко.

Бесплатная правовая помощь

Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, в возрасте 18-23 года смогут получать бесплатную вторичную правовую помощь.

"Хотим, чтобы все дети имели защиту и поддержку государства в правовых вопросах", — написала премьер-министр.

Также Кабмин нормировал использование электронного медицинского заключения о состоянии здоровья усыновителей, в частности утвердил единый порядок медосмотра для всех, кто хочет взять ребенка в семью, приняв соответствующее постановление.

Среди предложений правительства и введение электронных медицинских заключений для усыновления (для этого одобрили и передали в ВРУ проект закона, чтобы изменить Гражданско-процессуальный кодекс).

