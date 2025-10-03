Виплати з безробіття — максимальні суми хочуть підвищити та збільшити тривалість

Жінка дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів ініціював врегулювання виплати допомоги у зв’язку з безробіттям під час воєнного стану. Зміни передбачають суттєве підвищення розміру виплат.



Про це свідчить відповідний законопроєкт №14096.

Як пропонують підвищити виплати з безробіття в Україні

Йдеться про проєкт закону про внесення змін до прикінцевих положень законів "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та "Про зайнятість населення".

Реклама

Читайте також:

Одним з ініціаторів законопроєкту є голова Комітету ВРУ з питань соцполітики Галина Третьякова.

Проєкт закону передбачатиме зміни умов надання допомоги з безробіття. Зокрема, хочуть збільшити тривалість виплати до 180 днів, а для громадян передпенсійного віку — до 360 днів.

Максимальний розмір виплати пропонують підвищити до 150% від рівня мінімальної зарплати, встановленої на січень відповідного року, що дасть змогу створити більш справедливий підхід, адже дехто робив більші страхові внески.

У 2025 році в Україні максимальна допомога з безробіття відповідає розміру мінімальної зарплати на початок січня 2025 року (8 тис. грн), а мінімальна дорівнює 1,5 тис. грн для осіб без стажу, для застрахованих — 3,6 тис. грн. Термін виплат обмежений 90 днями під час воєнного стану, а для осіб передпенсійного віку — 360 днями.

Причини перегляду рівня допомоги

За словами авторів ініціативи, законопроєкт покликаний відновити повноваження правління Фонду соцстрахування на випадок безробіття щодо погодження та схвалення бюджету.

На початку повномасштабної війни повноваження передали уряду, що призвело до дисбалансів у його видатках. Лише за останні два роки до державного бюджету вилучили 15 млрд грн страхових коштів.

При цьому значна частина фінансів Фонду йшла на гранти, компенсації роботодавцям, а на виплати з безробіття виділяли невелику частку. Зокрема, цьогоріч передбачені 6,3 млрд грн (28% доходів).

Відновлення його роботи збалансує видатки та посилить захист безробітних, вважають нардепи.

Раніше ми писали, що уряд підвищив соціальні виплати для батьків-вихователів/прийомних батьків. Також переглянули низку рішень щодо захисту дітей-сиріт.

Ще ми розповідали, що в Україні декому перестали нараховувати соціальну допомогу. Щоб повернути на них право, громадяни мають пройти фізичну ідентифікацію.