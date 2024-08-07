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Помощь украинцам оказывают десять международных организаций — условия и какие суммы

7 августа 2024 13:14
Ксения Симонова - Редактор
Помощь от международных организаций во время войны — кто предоставляет деньги
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Десять международных организаций оказывают социальную поддержку украинцам во время войны. На деньги могут рассчитывать уязвимые категории граждан, попавшие в сложные жизненные обстоятельства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

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Во время войны в рамках проекта "еДопомога", которую сейчас переформатировали, украинцев поддерживают следующие организации:

  • Всемирная продовольственная программа ООН;
  • Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ);
  • Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев;
  • RED ROSE CDS LIMITED;
  • Norwegian Refugee Counsil (NRC);
  • Международная организация по миграции;
  • Миссия Международного Комитета Красного Креста в Украине;
  • организация ACTED;
  • Благотворительная организация "Человек в беде";
  • Обособленное подразделение Международной организации HANDICAP в Украине (HANDICAP).

Известно, что эти организации финансово поддержали почти 3,9 млн граждан, пострадавших из-за войны войны

Подробнее о суммах помощи и условиях

В настоящее время действует программа поддержки от ВПП ООН для пенсионеров, проживающих в зоне боевых действий и имеющих низкие пенсии (менее 3,25 тыс. грн). Такую помощь оказали уже 421 тыс. пенсионеров. Общая сумма финподдержки от ВПП ООН достигла 1,85 млрд грн.

Весной проект распространили на лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, имеющих соцпомощь от государства менее 3,25 тыс. грн. В итоге 327 тыс. человек с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью предоставили более 830 млн грн.

В рамках совместного проекта Минсоцполитики и Детского фонда ООН (UNICEF) с прошлого года малоимущие многодетные семьи и малоимущие семьи с детьми с инвалидностью получили средства для прохождения холодного сезона. Деньги предоставили жителям районов Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областей. Более 6,8 тыс. домохозяйств, или почти 30 тыс. человек, получили финподдержку на 11,9 млн долларов.

Уже 9,3 тыс. семей с детьми из уязвимых категорий, эвакуированных из Харьковщины и Сумщины, получили дополнительную финпомощь от ЮНИСЕФ. Речь идет о 30,2 тыс. человек и сумме 327 млн грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторым гражданам доступна финансовая помощь в 3,6 тыс. грн от Благотворительного фонда "Право на защиту". Стартовала регистрация в одном из регионов.

Ранее мы писали, что летом этого года власти Норвегии ужесточили требования к оказанию помощи украинским беженцам. Сейчас могут получать по 520 евро ежемесячно только при выполнении определенных правил.

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