Выплаты в 2025 году — как получить помощь по проекту Haven

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы в 2025 году могут получить помощь по проекту Haven, который реализуют международные благотворители. В его рамках поддержку смогут получить уязвимые слои населения в трех областях.

Об этом говорится в сообщении Caritas Ukraine.

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Подробнее о проекте помощи Haven

Как отмечается, проект Haven реализуют БФ "Каритас Запорожье" и "Каритас Мариуполь", который призван обеспечить жилищные потребности для уязвимых слоев населения. Он охватит три региона:

Запорожский;

Донецкий;

Днепропетровский.

В рамках проекта гражданам окажут помощь:

на осуществление ремонта жилья, поврежденного в результате агрессии РФ, и утепление;

на обеспечение твердым топливом для обогрева домов уязвимому населению;

выплаты на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Ожидается, что будет действовать проект Haven до конца сентября текущего года.

Кому предоставят помощь и как получить

Так, претендовать на помощь смогут жители Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей, у которых доход не превышает 6,32 тыс. грн, а также имеют одно из следующих жизненных обстоятельств:

неполная семья (есть только мать/отец/опекун) с несовершеннолетними детьми;

в семье есть беременные женщины или матери, которые кормят грудью детей до трех лет;

в семье есть лица с инвалидностью (первая, вторая группа и инвалидность с детства) или серьезные/хронические заболевания;

одинокие люди старшего возраста от 60 лет;

многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.

Детали проекта и как обратиться за помощью — можно уточнить по номеру горячей линии: 0 800 336 734 (в будни с 09:30 до 16:00).

Ранее мы писали о том, что благотворительный фонд "Help ukrainians" реализует программу денежной помощи детям, пострадавшим в результате войны. Также средства смогут получить семьи с детьми, которые попали в сложные жизненные обстоятельства.

Также мы сообщали, что в десяти областях Украины можно получить финансовую помощь от Международной гуманитарной организации Mercy Corps. В рамках программы предоставляют по 3 тыс. долл.