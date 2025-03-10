Выплаты в 2025 году — как получить помощь по проекту Haven

Помощь по проекту Haven — кто получит право в 2025 году
Украинцы в 2025 году могут получить помощь по проекту Haven, который реализуют международные благотворители. В его рамках поддержку смогут получить уязвимые слои населения в трех областях.
Об этом говорится в сообщении Caritas Ukraine.
Подробнее о проекте помощи Haven
Как отмечается, проект Haven реализуют БФ "Каритас Запорожье" и "Каритас Мариуполь", который призван обеспечить жилищные потребности для уязвимых слоев населения. Он охватит три региона:
- Запорожский;
- Донецкий;
- Днепропетровский.
В рамках проекта гражданам окажут помощь:
- на осуществление ремонта жилья, поврежденного в результате агрессии РФ, и утепление;
- на обеспечение твердым топливом для обогрева домов уязвимому населению;
- выплаты на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Ожидается, что будет действовать проект Haven до конца сентября текущего года.
Кому предоставят помощь и как получить
Так, претендовать на помощь смогут жители Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей, у которых доход не превышает 6,32 тыс. грн, а также имеют одно из следующих жизненных обстоятельств:
- неполная семья (есть только мать/отец/опекун) с несовершеннолетними детьми;
- в семье есть беременные женщины или матери, которые кормят грудью детей до трех лет;
- в семье есть лица с инвалидностью (первая, вторая группа и инвалидность с детства) или серьезные/хронические заболевания;
- одинокие люди старшего возраста от 60 лет;
- многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.
Детали проекта и как обратиться за помощью — можно уточнить по номеру горячей линии: 0 800 336 734 (в будни с 09:30 до 16:00).
Ранее мы писали о том, что благотворительный фонд "Help ukrainians" реализует программу денежной помощи детям, пострадавшим в результате войны. Также средства смогут получить семьи с детьми, которые попали в сложные жизненные обстоятельства.
Также мы сообщали, что в десяти областях Украины можно получить финансовую помощь от Международной гуманитарной организации Mercy Corps. В рамках программы предоставляют по 3 тыс. долл.
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