Пособие по безработице — украинцам рассказали о нюансах предоставления выплат в октябре

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы имеют право на помощь по безработице даже во время войны. При этом некоторые категории граждан получат несколько большие выплаты с 1 октября 2024 года.

Об этом рассказали эксперты, пишет "Информатор".

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Нюансы назначения пособия по безработице

При назначении выплат размер пособия по безработице определяется несколькими факторами:

средняя заработная плата;

продолжительность страхового стажа;

причина прекращения трудовых отношений

Такую помощь оказывают застрахованным лицам, признанным безработными в соответствии с установленными нормами. Безработным может считаться лицо в возрасте от 15 до 70 лет, которое из-за отсутствия работы не имеет заработка или иного дохода, предусмотренного законодательством, однако готово к трудоустройству.

Статус безработного предоставляется гражданам по личному заявлению (можно электронное) при отсутствии работы с первого дня регистрации в терорганах центрального органа исполнительной власти, отвечающей за госполитику в сфере занятости и трудовой миграции.

Повышение выплат с 1 октября

С 1 октября 2024 года государство будет гарантировать украинцам больший минимальный размер пособия по безработице. Госцентр занятости повысил минимальную помощь на 500 гривен — до 3 тыс. гривен.



Однако повышение государственной помощи коснется не всех. На новый размер выплат будут иметь право:

граждане, имеющие не менее семи месяцев страхового стажа за последний год;

зарегистрированные внутренне перемещенные лица.

В то же время, для людей без страхового стажа размер помощи останется на прежнем уровне — 1,5 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в рамках подготовки к отопительному сезону украинские школы на прифронтовых территориях получат материальную помощь от ЮНИСЕФ. Также эти средства можно использовать для ремонта и модернизации школьных столовых.

Также мы писали, что уязвимые категории граждан, проживающих в Киевской области, могут получить финансовую помощь УВКБ ООН. В частности, регистрация на выплаты в сентябре и октябре 2024 будет доступна в городе Ирпень.