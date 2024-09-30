Допомога з безробіття — українцям розповіли про нюанси надання виплат у жовтні

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці мають право на допомогу з безробіття навіть під час війни. При цьому деякі категорії громадян отримають дещо більші виплати з 1 жовтня 2024 року.

Про це розповіли експерти, пише "Інформатор".

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Нюанси призначення допомоги з безробіття

Під час призначення виплат розмір допомоги з безробіття визначається кількома факторами:

середня заробітна плата;

тривалість страхового стажу;

причина припинення трудових відносин.

Таку допомогу надають застрахованим особам, які визнані безробітними відповідно до встановлених норм. Безробітною може вважатися особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку чи іншого доходу, передбачених законодавством, проте готова до працевлаштування.

Статус безробітного надають громадянам за особистою заявою (можна електронну) за відсутності роботи з першого дня реєстрації у терорганах центрального органу виконавчої влади, що відповідає за держполітику у сфері зайнятості та трудової міграції.

Підвищення виплат з 1 жовтня

З 1 жовтня 2024 року держава гарантуватиме українцям більший мінімальний розмір допомоги з безробіття. Держцентр зайнятості підвищив мінімальну допомогу на 500 гривень — до 3 тис. гривень.



Проте підвищення державної допомоги торкнеться не всіх. На новий розмір виплат матимуть право:

громадяни, які мають щонайменше сім місяців страхового стажу за останній рік;

зареєстровані внутрішньо переміщені особи.

Водночас, для людей без страхового стажу розмір допомоги залишиться на колишньому рівні — 1,5 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в рамках підготовки до опалювального сезону українські школи на прифронтових територіях отримають матеріальну допомогу від ЮНІСЕФ. Також ці кошти можна використовувати на ремонт і модернізацію шкільних їдалень.

Також ми писали, що вразливі категорії громадян, які проживають у Київській області, можуть отримати фінансову допомогу від УВКБ ООН. Зокрема, реєстрація на виплати у вересні та жовтні 2024 року буде доступна у місті Ірпінь.