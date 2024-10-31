Денежная помощь для переселенцев — каких изменений ждать с 1 ноября

Женщина с ребенком. Фото: УНИАН

В ноябре 2024 года выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) будут продлены автоматически для большинства. Некоторым переселенцам нужно писать новое заявление на помощь, а кто-то может потерять право на выплаты.

Об этом рассказали эксперты по социальной сфере.

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Кто получит помощь ВПЛ с 1 ноября

Срок предоставления выплаты пособия на проживание для большинства ВПЛ уязвимых категорий закончился еще в конце лета. Речь идет о лицах, получавших деньги от государства минимум с июля 2023 года.

Право на продление оказания поддержки ВПЛ оставили только тем, кто находится в наиболее сложных жизненных обстоятельствах.

В частности, в ноябре помощь автоматически продлят для:

пенсионеров, размер пенсий которых не превышает 9,44 тыс. грн;

лиц с инвалидностью первой — второй группы, несовершеннолетних детей с инвалидностью, тяжелобольных детей;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки в возрасте до 23 лет, родителям-воспитателям и приемным родителям.

Выплаты для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус ВПЛ, в дальнейшем будет составлять:

3000 грн — для лиц с инвалидностью и детей;

2000 грн — для других лиц.

Получать деньги можно 15 и 28 числа каждого месяца.

Кто должен писать новое заявление повторно

Некоторые другие категории переселенцев тоже смогут оформить помощь. Заявления смогут подавать:

семьи с детьми до 14 лет из зон активных/возможных боевых действий, условно безопасных регионов, но дети не могут учиться офлайн;

семьи, где один из членов должен ухаживать за лицом с инвалидностью первой группы или несовершеннолетним ребенком с инвалидностью, тяжело больным;

малолетние дети до 14 лет, переехавшие без сопровождения родителей;

беременные женщины, начиная с 30 недели беременности.

По заявлению могут продлить переселенцам, достигшим 60-летнего возраста и не имеющим права на пенсии, если среднемесячный общий объем дохода на одного получателя не превышает 9,44 тыс. грн.

Кому могут отменить выплаты

Также существует список причин, почему некоторым из переселенцев отменят выплаты в ноябре. А именно:

если лица находятся за границей более 30 календарных дней без подтвержденных причин;

если ВПЛ купили квартиру, дом или участок, стоимостью более 100 тыс. грн (кроме жилья из государственного/местного бюджета);

если купили новый автомобиль, с года выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме авто для волонтеров и переданных на нужды ВСУ);

если есть собственное жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи на территориях, где нет активных (возможных) боевых действий;

если купили банковские металлы, иностранную валюту более чем на 100 тыс. грн (кроме полученной от благотворителей или на оплату медицинских, социальных, образовательных услуг);

если есть на депозитном банковском счете сумма средств на общую сумму свыше 100 тыс. грн.

При отсутствии таких изменений — помощь будут в дальнейшем получать до февраля 2025 года.

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство соцполитики и Министерство цифровой трансформации готовят совместный экспериментальный проект по предоставлению базовой соцпомощи. Выплату в 4,5 тыс. грн смогут оформить уязвимые категории граждан.

Также мы писали, что в Винницкой и Днепропетровской областях доступна денежная помощь для аренды жилья для внутренне перемещенных лиц. Выплаты от Гуманитарного фонда для Украины (UHF) будут предоставляться в течение шести месяцев.