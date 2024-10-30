Допомога від ООН у листопаді — де приймають заявки на виплати у 10,8 тис. грн

Гроші у руках. Фото: Ukrayina.pl

У листопаді буде доступна реєстрація на отримання грошової допомоги від УВКБ ООН. Працюватимуть мобільні групи благодійників у місті Олександрія Кіровоградської області.

Про це повідомляє unhcr.org у Telegram.

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Хто має право на грошову допомогу

Фінансову допомогу у місті Олександрія надаватимуть лише деяким категоріям населення. А саме: переселенцям, які виїхали з оселі протягом останніх шести місяців; громадянам, які повернулись в Україну з-за кордону після вимушеного залишення домівок та переміщення; особам, які повернулися на постійне місце проживання після того, як вимушено покинули житло та перемістилися в інші області країни після початку великої війни.

Також повинні відповідати наступним критеріям вразливості:

неповна сім'я з одним із батьків з неповнолітньою дитиною, людьми похилого віку від 55 років;

родину очолюють люди похилого віку від 55 років з дітьми до 18 років;

у родині є громадяни з особливими потребами (тяжкі хвороби/інвалідність).

Українці, які відповідають критеріям вразливості, мають також відповідати соціально-економічним вимогам та мати місячний дохід менше 5,4 тис грн на одного члена сім'ї.

Допомогу отримають особи, які ще не отримували фінпідтримку від УВКБ ООН або інших благодійних організацій.

Сума виплати та як отримати

Загальний розмір грошової допомоги на одного члена родини становить 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн на одну особу протягом трьох місяців).

Команда БФ "Право на захист" здійснюватиме реєстрацію на надання допомоги від УВКБ ООН 7 та 8 листопада за адресою:

м. Олександрія, вул. Поштова, 9 (з 10:00 до 16:00).

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило про старт виплат на купівлю твердого палива від Агентства ООН у справах біженців. Гроші почали отримувати мешканці прифронтових територій восьми областей.

Також ми писали, що Україні Мінсоцполітики та Міністерство цифрової трансформації готують спільний проєкт щодо надання базової соцдопомоги. Виплату у 4,5 тис. грн зможуть оформити вразливі категорії громадян.