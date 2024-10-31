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Допомога ВПО до 3 тис. грн — що зміниться з 1 листопада

31 жовтня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога для переселенців — яких змін чекати з 1 листопада
Жінка з дитиною. Фото: УНІАН
Ксенія Симонова - Редактор

У листопаді 2024 року виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) продовжать для більшості автоматично. Деяким переселенцям потрібно писати нову заяву на допомогу, а хтось може втратити право на виплати.

Про це розповіли експерти з соціальної сфери.

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Хто отримає допомогу ВПО з 1 листопада

Термін надання виплати грошової допомоги на проживання для більшості ВПО вразливих категорій закінчився ще наприкінці літа. Йдеться про осіб, які отримували гроші від держави мінімум з липня 2023 року.

Право на продовження надання підтримки ВПО залишили лише тим,  хто перебуває у найбільш складних життєвих обставинах.

Зокрема, у листопаді допомогу автоматично продовжать для:

  • пенсіонерів, розмір пенсій яких не перевищує 9,44 тис. грн;
  • осіб з інвалідністю першої — другої групи, неповнолітніх дітей з інвалідністю, тяжкохворих дітей;
  • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 23 років, батькам-вихователям та прийомним батькам.

Виплати для громадян, які проживають в Україні і мають статус ВПО, надалі буде становити:

  • 3000 грн — для осіб з інвалідністю та дітей;
  • 2000 грн — для інших осіб.

Отримувати гроші можна 15-го та 28-го числа кожного місяця.

Хто має писати нову заяву повторно

Деякі інші категорії переселенців теж зможуть оформити допомогу. Заяви зможуть подавати:

  • родини з дітьми до 14 років із зон активних/можливих бойових дій, умовно безпечних регіонів, але діти не можуть вчитися офлайн;
  • родини, де один з членів мусить доглядати за особою з інвалідністю першої групи чи неповнолітньою дитиною з інвалідністю, тяжко хворою;
  • малолітні діти до 14 років, які переїхали без супроводу батьків;
  • вагітні жінки, починаючи з 30 тижня вагітності.

За заявою можуть продовжити переселенцям, які досягнули 60 річного віку та не мають права на пенсії, якщо середньомісячний загальний обсяг доходу на одного отримувача не перевищує 9,44 тис. грн.

Кому можуть скасувати виплати

Також існує перелік причин, чому декому з переселенців скасують вплати у листопаді. А саме:

  • якщо особи перебувають за кордоном більш ніж 30 календарних днів без підтверджених причин;
  • якщо ВПО купили квартиру, будинок чи ділянку, вартістю понад 100 тис. грн (крім житла з державного/місцевого бюджету);
  • якщо купили нове авто, від року випуску якого минуло менш ніж п'ять років (крім авто для волонтерів та переданих на потреби ЗСУ);
  • якщо мають власне житло площею понад 13,65 кв. м на одного члена родини на територіях, де нема активних (можливих) бойових дій;
  • якщо купили банківські метали, іноземну валюту на понад 100 тис. грн (крім отриманої від благодійників або на оплату медичних, соціальних, освітніх послуг);
  • якщо є на депозитному банківському рахунку сума коштів на загальну суму понад 100 тис. грн.

За відсутности таких змін — допомогу надалі отримуватимуть до лютого 2025 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство соцполітики та Міністерство цифрової трансформації готують спільний експериментальний проєкт щодо надання базової соцдопомоги. Виплату у 4,5 тис. грн зможуть оформити вразливі категорії громадян.

Також ми писали, що у Вінницькій та Дніпропетровській областях доступна грошова допомога на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Виплати від Гуманітарного фонду для України (UHF) надаватимуть протягом шести місяців.

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