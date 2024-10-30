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Українцям обіцяють соцдопомогу у 4,5 тис. грн

30 жовтня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Допомога 4,5 тис. грн — хто отримає універсальну виплату на порталі Дія
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні Міністерство соцполітики та Міністерство цифрової трансформації готують спільний експериментальний проєкт щодо надання базової соцдопомоги. Виплату у 4,5 тис. грн зможуть оформити вразливі категорії громадян.

Про це розповіли представники Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Детальніше про урядову ініціативу

Йдеться про запуск однієї допомоги замість п'яти, більш значної за сумою. Її призначатимуть без необхідності збору паперових документів та звернень на порталі державних послуг "Дія".

Нараховуватимуть універсальну базову соцдопомогу завдяки інформаційним обмінам даними між різними системами. Від претендентів вимагатиметься лише звернення про її призначення в "Дії".

У Міністерства соцполітики вже наявний позитивний досвід співпраці з єдиним порталом, адже вже запущені сервіси для внутрішніх переселенців, можна оформити чотири соцпослуги для родин з дітьми.

Відомство розраховує, що вже з нового року запрацює проєкт із запровадження базової соціальної допомоги у пілотному вигляді. Ключова мета запровадження допомоги — боротьба з бідністю та допомога тим, хто особливо потребує державної підтримки.

Хто отримає право на допомогу та розмір

Відповідна програма орієнтована на такі категорії населення:

  • одиноких матерів;
  • багатодітних та малозабезпечених родин;
  • пенсіонерів;
  • внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
  • інших громадян, які не мають достатнього доходу для забезпечення базових потреб.

Розмір допомоги становитиме 4,5 тис. гривень на одну людину (для першого члена родини, для кожного наступного — по 70% від базової величини, тобто 3,15 тис. гривень)

Очікується, що суму допомогу будуть розраховувати як різницю між загальним доходом родини та базовою величиною на кожного члена родини. Якщо сукупний дохід родини на одну людину буде менший від встановленої базової величини, то різницю компенсуватимуть за рахунок соціальної допомоги.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Вінницькій та Дніпропетровській областях доступна грошова допомога на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Виплати від Гуманітарного фонду для України (UHF) надаватимуть протягом шести місяців.

Також ми писали, що діє урядова програма "Дитина не одна", що передбачає фінпідтримку родин, котрі тимчасово утримують дітей, залишених без батьківського піклування. Максимально виплачують на дітей по 3,5 прожиткових мінімуми.

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