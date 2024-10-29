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Жителям двох регіонів дадуть кошти на оренду житла — умови

29 жовтня 2024 11:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога на оренду житла — у двох регіонах доступні виплати
Ключі від квартири. Фото: ukrainianingermany.de
Ксенія Симонова - Редактор

У Вінницькій та Дніпропетровській областях доступна грошова допомога на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Виплати від Гуманітарного фонду для України (UHF) надаватимуть протягом шести місяців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, посилаючись на інформацію благодійного фонду "Право на захист".

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Хто має право на кошти на оренду житла

Як зазначається, збір даних для отримання матеріальної допомоги у 2024 році проводять благодійники за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).

Допомогу надають ВПО, які були вимушені переміститися після 24 лютого 2022 року та не отримували допомоги на оренду житла від інших міжнародних організацій, а також належать до таких категорій:

  • проживають у місцях тимчасового проживання, що спроможні оплачувати приватну оренду житла після закінчення терміну дії програми;
  • проживають в місцях тимчасового проживання, але під загрозою виселення (особливо у школах і дитячих садках);
  • проживають в орендованому житлі, перебувають під загрозою виселення та не мають іншої альтернативи, окрім як переселитися в місця тимчасового проживання;
  • новоприбулі переселенці (до одного року), які не бажають проживати в місцях тимчасового проживання.

Претенденти повинні відповідати хоча б одному із критеріїв вразливості, які доступні за посиланням.

Як отримати допомогу для ВПО

Як повідомляють організатори, усі цільові групи мають бути спроможними оплачувати приватну оренду житла наприкінці періоду надання допомоги. Родина повинна мати змогу знайти собі житло для оренди та сплатити перші два місяці за неї.

Всі охочі можуть заповнити анкету на участь у проєкті за посиланням.

"У разі позитивного рішення після заповнення анкети вас запросять на співбесіду, під час якої необхідно буде підтвердити надані відповіді та продемонструвати відповідні документи", — повідомили у відомстві.

Деталі можна уточнити за контактами:

  • гаряча лінія за номером: 0 800 750 104;
  • електронна пошта: cash.assistance@r2p.org.ua.

Що ще треба знати

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2024 року Норвезька рада у справах біженців (NRC) виплатить кошти громадянам, які подали заявки на отримання грошової допомоги.

Раніше ми писали, що в Україні діє урядова програма "Дитина не одна", що передбачає матеріальну підтримку родин, котрі тимчасово утримують дітей, залишених без батьківського піклування. Максимально виплачують на дітей по 3,5 прожиткових мінімуми.

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