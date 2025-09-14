Субсидии в Украине — почему граждане не получают деньги от государства

Украинцы не получают назначенные субсидии — в чем причина
Жилищные субсидии — важный вид помощи для украинцев, которым из-за низкого уровня доходов трудно самостоятельно платить за коммунальные услуги. Но иногда с получением помощи могут возникать проблемы: субсидию вроде и подтвердили, однако средства не поступают.
В Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины объяснили, по каким причинам возникают такие ситуации.
Подробнее о задержке субсидий
В основном украинцам назначают жилищные субсидии в безналичной форме — государство перечисляет деньги сразу на реквизиты предприятия, которые предоставляют населению коммунальные услуги. Поэтому скидка должна отображаться в квитанции, но не все компании вовремя обновляют данные.
Еще одна распространенная проблема — неточные реквизиты. Если получатель сменил банк или закрыл счет и не обновил информацию, средства не поступят к адресату, вернутся государству или "зависнут".
Также задержки происходят из-за технических обновлений в системе "Единая информационная база субсидий". Это происходит накануне отопительного сезона, когда украинцы массово оформляют субсидии.
Ранее мы рассказывали, кому из украинцев доступна жилищная субсидия. Оформить помощь могут, в частности, граждане с регистрацией в жилом помещении. Узнавайте также, какими будут субсидии в сентябре.
Читайте Новини.LIVE!