Главная Финансы Украинцы не получают назначенные субсидии — в чем причина

Украинцы не получают назначенные субсидии — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 08:45
Субсидии в Украине — почему граждане не получают деньги от государства
Смартфон, деньги и квитанция на коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Жилищные субсидии — важный вид помощи для украинцев, которым из-за низкого уровня доходов трудно самостоятельно платить за коммунальные услуги. Но иногда с получением помощи могут возникать проблемы: субсидию вроде и подтвердили, однако средства не поступают.

В Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины объяснили, по каким причинам возникают такие ситуации.

Читайте также:

Подробнее о задержке субсидий

В основном украинцам назначают жилищные субсидии в безналичной форме — государство перечисляет деньги сразу на реквизиты предприятия, которые предоставляют населению коммунальные услуги. Поэтому скидка должна отображаться в квитанции, но не все компании вовремя обновляют данные.

Еще одна распространенная проблема — неточные реквизиты. Если получатель сменил банк или закрыл счет и не обновил информацию, средства не поступят к адресату, вернутся государству или "зависнут".

Также задержки происходят из-за технических обновлений в системе "Единая информационная база субсидий". Это происходит накануне отопительного сезона, когда украинцы массово оформляют субсидии.

Ранее мы рассказывали, кому из украинцев доступна жилищная субсидия. Оформить помощь могут, в частности, граждане с регистрацией в жилом помещении. Узнавайте также, какими будут субсидии в сентябре.

