Выплаты в 8 тыс. грн — кто из военных имеет право на ежемесячную помощь

Гривневые купюры и военная форма. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине кавалеры ордена "За мужество" разных степеней имеют право на поддержку от государства. В частности, для полных кавалеров ордена (которые имеют все три степени) предоставляют ежемесячные выплаты в размере 8 тыс. гривен.

Соответствующее право прописано в законе "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Правила предоставления ордена "За мужество"

Согласно закону, кавалерам ордена "За мужество" предусмотрены льготы и ежемесячная государственная поддержка. Речь идет об украинской государственной награде, которой отмечают военных, правоохранителей и других, которую предоставляют за проявление мужества и героизма.

Такой орден имеет первую, вторую и третью степень. Высшей является первая степень, а награждение орденом осуществляется последовательно, начиная с третьей степени.

Награждение соответствующим орденом может происходить посмертно по указу президента.

Размер выплаты за орден в 2025 году

Орден "За мужество" всех трех степеней предусматривает выплату в размере минимальной заработной платы, которая на 1 января 2025 года составляет 8 тыс. грн.

Это же касается и родных погибших (умерших) военных, награжденных таким орденом, то есть устанавливается ежемесячная аналогичная выплата.

Также военные, которые принимали непосредственное участие в защите страны и которые, начиная с 2014-го, были награждены орденом За мужество трех степеней (все три степени), признаются лицами, имеющими особые заслуги перед Родиной.

Исчерпывающий перечень льгот за особые заслуги перед Родиной прописан в статье 16 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Ранее мы рассказывали, что в июле украинские военнослужащие смогут получить доплату в 70 тыс. грн. Речь идет о выплате за службу на "нуле".

Также сообщалось, какие существуют виды пенсий для военных. Некоторым предусмотрены выплаты до 100% от суммы денежного обеспечения.