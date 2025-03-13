Выплаты от УВКБ ООН — кто еще может зарегистрироваться в марте

Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) открыло регистрацию на финпомощь для переселенцев в Сумской области. Деньги в марте 2025 года смогут оформить лишь несколько категорий граждан.

Об этом информирует Telegram-канал представителей УВКБ ООН.

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Выплаты в марте текущего года получат жители Конотопской громады. Помощь Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев предоставит исключительно уязвимым категориям граждан из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), пострадавших из-за российской агрессии:

если ВПЛ переместились в течение последних полгода;

если граждане после выезда вернулись домой из других областей или из-за границы от 24.02.2022 года.

Подать заявки на финпомощь смогут лишь некоторые семьи. А именно:

в случае, если до этого не получали международную финансовую помощь;

если доход меньше 5,4 тыс. грн на одного человека в семье;

в семье есть несовершеннолетние дети и пожилые люди, есть кто-то один из родителей;

в домохозяйстве пожилые люди воспитывают малолетних детей;

в семье есть тяжелобольной человек, или с инвалидностью.

В случае подтверждения права на помощь каждому человеку в семье назначат по 10,8 тыс. грн.

Где будет происходить регистрация на выплаты от УВКБ ООН

Регистрация состоится по телефону пункта сбора данных в г. Сумы.

"Вниманию жителей Конотопской громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Конотоп на 14 марта 2025 (пятница), регистрация происходит по телефону", — говорится в сообщении.

Граждане могут подать заявку и уточнить свой номер в очереди, позвонив по телефону: 063 182 68 38 (пн-пт: 9:00 — 16:00).

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