Выплаты от УВКБ ООН — кто и как получит по 10,8 тыс. грн в марте

Помощь от УВКБ ООН в 10,8 тыс. грн — кто и где получит
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) открыло регистрацию на денежную помощь для переселенцев, которые сейчас проживают в Киевской области. Выплаты в марте 2025 года можно оформить только тем, кто относится к уязвимым категориям граждан.
Об этом информирует Telegram-канал "Селидово.ua".
Кому будет доступна финпомощь в Киевской области
Зарегистрироваться на финансовую помощь от Управления Верховного комиссара ООН смогут жители трех громад:
- Селидовской;
- Угледарской;
- Комарской.
Подать заявки на денежную помощь смогут только некоторые семьи. А именно:
- если переместились в течение последних полгода в Киев и область;
- если до этого не получали международную финпомощь;
- если размер дохода меньше 5,4 тыс. грн на одного человека в семье.
Где будет происходить регистрация на выплаты от УВКБ ООН
Регистрация состоится в Центре поддержки ВПЛ "Селидово.ua" в селе Петропавловская Борщаговка 6 марта 2025 года.
Принимать заявки на получение финпомощи от УВКБ ООН по делам беженцев будут работники благотворительного фонда "Право на защиту". Адрес: ул. Борщаговская, 30а.
Необходимо будет предоставить следующие документы:
- паспорт (документ, удостоверяющий личность);
- идентификационный код;
- свидетельство о рождении детей (если есть);
- номер банковской карты.
Ранее мы писали, что в рамках гуманитарной программы гражданам выплачивают по 10,8 тыс. грн. Финансовую помощь могут оформить жители двух громад в Донецкой области.
Также рассказывали, что пенсионеры-переселенцы могут получить выплаты от Управления Верховного комиссара ООН выплаты. Средства доступны только жителям города Сумы.
Читайте Новини.LIVE!