Выплаты от УВКБ ООН — кто и как получит по 10,8 тыс. грн в марте

Две гривневые купюры и кошелек. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) открыло регистрацию на денежную помощь для переселенцев, которые сейчас проживают в Киевской области. Выплаты в марте 2025 года можно оформить только тем, кто относится к уязвимым категориям граждан.

Об этом информирует Telegram-канал "Селидово.ua".

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Зарегистрироваться на финансовую помощь от Управления Верховного комиссара ООН смогут жители трех громад:

Селидовской;

Угледарской;

Комарской.

Подать заявки на денежную помощь смогут только некоторые семьи. А именно:

если переместились в течение последних полгода в Киев и область;

если до этого не получали международную финпомощь;

если размер дохода меньше 5,4 тыс. грн на одного человека в семье.

Где будет происходить регистрация на выплаты от УВКБ ООН

Регистрация состоится в Центре поддержки ВПЛ "Селидово.ua" в селе Петропавловская Борщаговка 6 марта 2025 года.

Принимать заявки на получение финпомощи от УВКБ ООН по делам беженцев будут работники благотворительного фонда "Право на защиту". Адрес: ул. Борщаговская, 30а.

Необходимо будет предоставить следующие документы:

паспорт (документ, удостоверяющий личность);

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей (если есть);

номер банковской карты.

Объявление. Источник: Селидово.ua

Ранее мы писали, что в рамках гуманитарной программы гражданам выплачивают по 10,8 тыс. грн. Финансовую помощь могут оформить жители двух громад в Донецкой области.

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