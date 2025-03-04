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Допомога від УВКБ ООН у 10,8 тис. грн — хто і де отримає

4 березня 2025 13:19
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати від УВКБ ООН — хто і як отримає по 10,8 тис. грн у березні
Дві гривневі купюри та гаманець. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відкрив реєстрацію на грошову допомогу для переселенців, які нині проживають у Київській області. Виплати у березні 2025 року можна оформити тільки тим, хто належить до вразливих категорій громадян.

Про це інформує Telegram-канал "Селидове.ua".

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Зареєструватися на фінансову допомогу від Управління Верховного комісара ООН зможуть жителі трьох громад:

  • Селидівської;
  • Вугледарської;
  • Комарської.

Подати заявки на грошову допомогу зможуть тільки деякі родини. А саме:

  • якщо перемістились протягом останніх пів року у Київ та область;
  • якщо до цього не отримували міжнародну фіндопомогу;
  • якщо розмір доходу, менший за 5,4 тис. грн на одну особу в родині.

Де відбуватиметься реєстрація на виплати від УВКБ ООН

Реєстрація відбудеться у Центрі підтримки ВПО "Селидове.ua" у селі Петропавлівська Борщагівка 6 березня 2025 року.

Прийматимуть заявки на отримання фіндопомоги від УВКБ ООН у справах біженців працівники благодійного фонду "Право на захист". Адреса: вул. Борщагівська, 30а.

Необхідно буде надати такі документи:

  • паспорт (документ, що посвідчує особу);
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про народження дітей (якщо є);
  • номер банківської картки.

 

грошова допомога
Оголошення. Джерело: Селидове.ua

Раніше ми писали, що в рамках гуманітарної програми громадянам виплачують по 10,8 тис. грн. Фінансову допомогу можуть оформити жителі двох громад на Донеччині.

Також розповідали, що пенсіонери-переселенці можуть отримати виплати від Управління Верховного комісара ООН виплати. Кошти доступні тільки жителям міста Суми.

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