Виплати від УВКБ ООН — хто і як отримає по 10,8 тис. грн у березні

Допомога від УВКБ ООН у 10,8 тис. грн — хто і де отримає
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відкрив реєстрацію на грошову допомогу для переселенців, які нині проживають у Київській області. Виплати у березні 2025 року можна оформити тільки тим, хто належить до вразливих категорій громадян.
Про це інформує Telegram-канал "Селидове.ua".
Кому буде доступна фіндопомога у Київській області
Зареєструватися на фінансову допомогу від Управління Верховного комісара ООН зможуть жителі трьох громад:
- Селидівської;
- Вугледарської;
- Комарської.
Подати заявки на грошову допомогу зможуть тільки деякі родини. А саме:
- якщо перемістились протягом останніх пів року у Київ та область;
- якщо до цього не отримували міжнародну фіндопомогу;
- якщо розмір доходу, менший за 5,4 тис. грн на одну особу в родині.
Де відбуватиметься реєстрація на виплати від УВКБ ООН
Реєстрація відбудеться у Центрі підтримки ВПО "Селидове.ua" у селі Петропавлівська Борщагівка 6 березня 2025 року.
Прийматимуть заявки на отримання фіндопомоги від УВКБ ООН у справах біженців працівники благодійного фонду "Право на захист". Адреса: вул. Борщагівська, 30а.
Необхідно буде надати такі документи:
- паспорт (документ, що посвідчує особу);
- ідентифікаційний код;
- свідоцтво про народження дітей (якщо є);
- номер банківської картки.
Раніше ми писали, що в рамках гуманітарної програми громадянам виплачують по 10,8 тис. грн. Фінансову допомогу можуть оформити жителі двох громад на Донеччині.
Також розповідали, що пенсіонери-переселенці можуть отримати виплати від Управління Верховного комісара ООН виплати. Кошти доступні тільки жителям міста Суми.
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