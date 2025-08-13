Выплаты в 11 тыс. грн — где УВКБ ООН принимает заявки от украинцев

Человек держит кошелек с денежными купюрами. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) открыло регистрацию на денежную помощь в одной из громад Сумской области. Речь идет о выплатах, рассчитанных на трехмесячный период для наиболее уязвимых категорий граждан.

Об этом передает пресс-центр УВКБ ООН в Telegram-канале.

Кому предусмотрены выплаты от УВКБ ООН

Управление Верховного комиссара ООН, работающее в партнерстве с благотворительным фондом "Право на защиту", принимает заявки на запись в очередь на выплату финпомощи в городе Бурынь.

По информации организаторов, помощь предусмотрена для тех, кто из-за войны был вынужден выезжать в другие регионы или за границу. Претендовать смогут, если:

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) выехали в другую область не более чем полгода назад. Переселенцы вернулись в свою тергромаду после выезда в другой регион за предыдущие шесть месяцев. Беженцы решили вернуться из-за границы после вынужденного выезда в начале войны.

Выплаты не получат те, у кого доход на одного человека в семье превышает 5,4 тыс. грн.

Для претендентов действует требование об отсутствии подобной помощи от других организаций за последние три месяца. Однако в первую очередь помощь предусмотрена для украинцев при таких жизненных условиях:

если семья неполная, где отец или мать воспитывают малолетних детей (до 18 лет), есть люди старшего возраста (не менее 55 лет);

если в семье есть только лица пожилого возраста, или если самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей;

если в домохозяйстве есть лица, у которых есть группа инвалидности или диагностированы тяжелые болезни.

Размер финпомощи и как записаться на выплаты в Сумской области

По условиям программы, финансовая помощь от УВКБ ООН предусмотрена для каждого члена семьи заявителя. Размер выплат составляет почти 11 тыс. грн в одни руки: по 3,6 тыс. грн на человека ежемесячно. Средства поступят на банковский счет за весь трехмесячный период одним траншем.

Предварительная запись на получение денежной помощи в г. Бурынь (Буринская ТГ) на четверг, 14 августа 2025 года, возможна по телефону: 063 182 68 38.

Адрес приема граждан после одобрения заявки на выплаты: ул. Первомайская, 3. Буринский дом культуры. Часы работы: 11:30-14:30.

