Помощь от УВКБ ООН — кому выплатят по 11 тыс. грн в августе

Помощь от УВКБ ООН — кому выплатят по 11 тыс. грн в августе

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 08:00
Выплаты в 11 тыс. грн — где УВКБ ООН принимает заявки от украинцев
Человек держит кошелек с денежными купюрами. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) открыло регистрацию на денежную помощь в одной из громад Сумской области. Речь идет о выплатах, рассчитанных на трехмесячный период для наиболее уязвимых категорий граждан.

Об этом передает пресс-центр УВКБ ООН в Telegram-канале.

Читайте также:

Кому предусмотрены выплаты от УВКБ ООН

Управление Верховного комиссара ООН, работающее в партнерстве с благотворительным фондом "Право на защиту", принимает заявки на запись в очередь на выплату финпомощи в городе Бурынь.

По информации организаторов, помощь предусмотрена для тех, кто из-за войны был вынужден выезжать в другие регионы или за границу. Претендовать смогут, если:

  1. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) выехали в другую область не более чем полгода назад.
  2. Переселенцы вернулись в свою тергромаду после выезда в другой регион за предыдущие шесть месяцев.
  3. Беженцы решили вернуться из-за границы после вынужденного выезда в начале войны.

Выплаты не получат те, у кого доход на одного человека в семье превышает 5,4 тыс. грн.

Для претендентов действует требование об отсутствии подобной помощи от других организаций за последние три месяца. Однако в первую очередь помощь предусмотрена для украинцев при таких жизненных условиях:

  • если семья неполная, где отец или мать воспитывают малолетних детей (до 18 лет), есть люди старшего возраста (не менее 55 лет);
  • если в семье есть только лица пожилого возраста, или если самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей;
  • если в домохозяйстве есть лица, у которых есть группа инвалидности или диагностированы тяжелые болезни.

Размер финпомощи и как записаться на выплаты в Сумской области

По условиям программы, финансовая помощь от УВКБ ООН предусмотрена для каждого члена семьи заявителя. Размер выплат составляет почти 11 тыс. грн в одни руки: по 3,6 тыс. грн на человека ежемесячно. Средства поступят на банковский счет за весь трехмесячный период одним траншем.

Предварительная запись на получение денежной помощи в г. Бурынь (Буринская ТГ) на четверг, 14 августа 2025 года, возможна по телефону: 063 182 68 38.

Адрес приема граждан после одобрения заявки на выплаты: ул. Первомайская, 3. Буринский дом культуры. Часы работы: 11:30-14:30.

Ранее мы писали, что в Украине действует регистрация на бизнес-гранты в пяти регионах по программе REMARKET. Те, кто подадут заявки до 15 августа, получат шанс на выплату 240 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что женщины с инвалидностью могут присоединиться к программе помощи от ОО Fight For Right. Средства предоставят на воплощение бизнес-проекта в размере до 200 тыс. грн.

Автор:
Ксения Симонова
Автор:
Ксения Симонова
