Выплаты для ВПЛ и беженцев — кто и где получит деньги

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) предоставит средства украинцам в одном из регионов. Речь идет о выплате денежной помощи в сумме 3,6 тыс. гривен в течение трех месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба УВКБ ООН.

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В рамках программы помощи от УВКБ ООН заявки могут подать жители города Лебедин Сумской области 18 февраля.

Согласно условиям программы, размер выплат составляет 10,8 тыс. гривен (по 3,6 тыс. гривен на три месяца на каждого члена семьи).

Помощь рассчитана на наиболее уязвимых категорий граждан, пострадавших в связи с войной. Средства предоставят:

внутренним переселенцам;

беженцам, которые вернулись из-за границы;

переселенцам, которые вернулись из другого региона.

Как сообщают организаторы, нужно соответствовать определенным критериям уязвимости. А именно — необходимо иметь одно из следующих жизненных обстоятельств:

семья неполная (возглавляет только кто-то один из родителей), есть несовершеннолетние дети или лица пожилого возраста;

в семье из старших есть только пожилые люди, которые содержат несовершеннолетних детей;

в семье есть лица с серьезными болезнями или инвалидностью.

Также обращают внимание на доходы граждан, претендующих на выплаты. Месячный доход на одного человека в семье не должен превышать сумму в 5,4 тыс. гривен.

Как зарегистрироваться на помощь

Для того, чтобы получить выплаты 18 февраля в городе Лебедин Сумской области, необходимо предварительно подать заявку. При себе надо иметь такой пакет документов на каждое лицо домохозяйства:

паспорт гражданина (при наличии);

идентификационный код (при наличии);

свидетельство о рождении детей (если есть);

номер банковской карточки;

медицинские справки.

Запись в очередь возможна по телефону: 063 182 68 38.

Ранее мы рассказывали, что некоторые граждане смогут получить денежную помощь на лечение. Таким правом могут воспользоваться жители Харьковщины.

Также сообщали, что до конца февраля граждане смогут получить выплаты по правительственной программе "Теплая зима". Средства предоставят для детей в сумме 6,5 тыс. гривен.