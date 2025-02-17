Выплаты на детей — кто сможет получить 6,5 тыс. гривен

Украинские гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в 2025 году правительство продлило действие социальной программы под названием "Теплая зима", в рамках которой денежную помощь могут получить малообеспеченные семьи, дети и люди с инвалидностью первой группы из числа внутренних переселенцев. Соответствующий проект должен был закончиться в конце прошлого года, однако его пролонгировали по техническим причинам.

Об этом информирует пресс-служба ОО "ВПО Украины".

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Подробнее о программе "Теплая зима"

Программа "Теплая зима" призвана поддержать малообеспеченные семьи и семьи ВПЛ, чтобы они смогли приобрести для детей теплые вещи на зимний период.

Проект должен был завершиться в конце 2024 года, однако из-за отключения электроэнергии и проблем с государственными реестрами многие граждане не смогли получить помощь.

"Такое решение принял Кабмин на заседании 21 января 2025 года. Решение касается тех людей, которые не смогли получить вовремя помощь по причинам со стороны банковской системы, не успели забрать на почте, или ошибочно по техническим причинам не были включены в перечень получателей. Они смогут получить свои выплаты в 2025 году", — говорится в сообщении.

Кто сможет получить помощь до конца зимы

Финансовая помощь по программе "Теплая зима" предусмотрена для трех категорий граждан. Средства получат:

дети из малообеспеченных семей;

дети из семей внутренних переселенцев;

лица с инвалидностью из семей ВПЛ.

Размер помощи не изменился и составляет 6,5 тыс. гривен на каждого ребенка или лицо с инвалидностью. При наличии права на выплату по нескольким основаниям, выплату предоставят только по одному из них.

Средства разрешается потратить на зимнюю детскую одежду или обувь.

"Дополнительно обращаться за назначением выплаты не нужно. Благодаря цифровым обменам и информации, имеющейся в государственных реестрах, выплата будет назначена автоматически, а средства поступят на счет получателя помощи", — добавили в общественной организации.

Ранее мы писали, что украинцы смогут получить денежную помощь от УВКБ ООН. Зарегистрироваться на выплаты могут жители одного из населенных пунктов Сумщины.

Также сообщали, что в результате пересмотра в Соединенных Штатах всех проектов внешней помощи в Украине временно приостановили программу денежной помощи от NRC. Если программу не возобновят, украинцы не получат по 10,8 тыс. грн.