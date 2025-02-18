Виплати для ВПО та біженців — хто і де отримає гроші

Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) надасть кошти українцям в одному з регіонів. Йдеться про виплату грошової допомоги у сумі 3,6 тис. гривень протягом трьох місяців.

Про це повідомляє пресслужба УВКБ ООН.

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У рамках програми допомоги від УВКБ ООН заявки можуть подати жителі міста Лебедин Сумської області 18 лютого.

Відповідно до умов програми, розмір виплат становить 10,8 тис. гривень (по 3,6 тис. гривень на три місяці на кожного члена сім'ї).

Допомога розрахована на найбільш вразливих категорій громадян, які постраждали у зв'язку з війною. Кошти нададуть:

внутрішнім переселенцям;

біженцям, які повернулись з-за кордону;

переселенцям, які повернулись з іншого регіону.

Як повідомляють організатори, потрібно відповідати визначеним критеріям вразливості. А саме — необхідно мати одну з таких життєвих обставин:

родина неповна (очолює лише хтось один із батьків), є неповнолітні діти чи особи похилого віку;

у сім'ї зі старших є лише особи похилого віку, які утримують неповнолітніх дітей;

у родині є особи з серйозними хворобами чи інвалідністю.

Також звертають увагу на доходи громадян, які претендують на виплати. Місячний дохід на одну людину в родині не повинен перевищувати суму у 5,4 тис. гривень.

Як зареєструватися на допомогу

Для того, щоб отримати виплати 18 лютого у місті Лебедин Сумської області, необхідно попередньо подати заявку. При собі треба мати такий пакет документів на кожну особу домогосподарства:

паспорт громадянина (за наявності);

ідентифікаційний код (за наявності);

свідоцтво про народження дітей (якщо є);

номер банківської картки;

медичні довідки.

Запис у чергу можливий за телефоном: 063 182 68 38.

Раніше ми розповідали, що деякі громадяни зможуть отримати грошову допомогу на лікування. Таким правом можуть скористатися жителі Харківщини.

Також повідомляли, що до кінця лютого громадяни зможуть отримати виплати за урядовою програмою "Тепла зима". Кошти нададуть для дітей у сумі 6,5 тис. гривень.