Выплаты от УВКБ ООН - куда обращаться за помощью в марте

Помощь от УВКБ ООН — кто и где получит выплаты в марте
Жители Кропивницкого смогут получить помощь от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). Пункт сбора данных заработает с 5 марта 2025 года.
Об этом сообщает пресс-центр УВКБ ООН в Telegram-канале.
Условия программы помощи от УВКБ ООН
По правилам, помощь Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев предоставляет для таких категорий граждан, пострадавших из-за российской агрессии:
- лицам, которым пришлось покидать свои дома в течение последних шести месяцев;
- лицам, которые после выезда вернулись домой из других регионов или из-за рубежа от 24.02.2022 года.
Среди критериев уязвимости, позволяющих подать заявку на финпомощь:
- семья имеет несовершеннолетних детей и пожилых людей, есть только один из родителей (мать или отец);
- в семье пожилые люди воспитывают одного ребенка/несколько детей, которым нет 18 лет;
- в семье есть тяжелобольные или лица с инвалидностью.
Финансовое состояние претендентов должно быть шатким: доход на одного человека в домохозяйстве не может быть выше 5,4 тыс. грн.
Куда обращаться за помощью
В случае оформления помощи каждому человеку в семье назначают по 10,8 тыс. грн.
Обратиться в пункт сбора данных и уточнить актуальную информацию о помощи от УВКБ ООН, которое работает в партнерстве с БФ "Право на защиту", в Кировоградской области можно будет с 5 марта 2025 года.
Офис в г. Кропивницком работает по адресу:
- ул. Пашутинская, 31-а (9.00-15.00).
Напомним, украинцы могут оформить денежную помощь от фонда "Каритас Кривой Рог". Деньги будут доступны наиболее уязвимым категориям граждан.
Также мы рассказывали, что в одном из регионов благотворители предоставят финансовую помощь в размере 14 тыс. грн в течение трех месяцев. Средства можно получить в рамках проекта "Remarket".
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