Выплаты от УВКБ ООН - куда обращаться за помощью в марте

Человек держит денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители Кропивницкого смогут получить помощь от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). Пункт сбора данных заработает с 5 марта 2025 года.

Об этом сообщает пресс-центр УВКБ ООН в Telegram-канале.

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Условия программы помощи от УВКБ ООН

По правилам, помощь Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев предоставляет для таких категорий граждан, пострадавших из-за российской агрессии:

лицам, которым пришлось покидать свои дома в течение последних шести месяцев;

лицам, которые после выезда вернулись домой из других регионов или из-за рубежа от 24.02.2022 года.

Среди критериев уязвимости, позволяющих подать заявку на финпомощь:

семья имеет несовершеннолетних детей и пожилых людей, есть только один из родителей (мать или отец);

в семье пожилые люди воспитывают одного ребенка/несколько детей, которым нет 18 лет;

в семье есть тяжелобольные или лица с инвалидностью.

Финансовое состояние претендентов должно быть шатким: доход на одного человека в домохозяйстве не может быть выше 5,4 тыс. грн.

Куда обращаться за помощью

В случае оформления помощи каждому человеку в семье назначают по 10,8 тыс. грн.

Обратиться в пункт сбора данных и уточнить актуальную информацию о помощи от УВКБ ООН, которое работает в партнерстве с БФ "Право на защиту", в Кировоградской области можно будет с 5 марта 2025 года.

Офис в г. Кропивницком работает по адресу:

ул. Пашутинская, 31-а (9.00-15.00).

Напомним, украинцы могут оформить денежную помощь от фонда "Каритас Кривой Рог". Деньги будут доступны наиболее уязвимым категориям граждан.

Также мы рассказывали, что в одном из регионов благотворители предоставят финансовую помощь в размере 14 тыс. грн в течение трех месяцев. Средства можно получить в рамках проекта "Remarket".