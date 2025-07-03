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Главная Финансы Помощь от УВКБ ООН — как оформить выплаты на шесть месяцев

Помощь от УВКБ ООН — как оформить выплаты на шесть месяцев

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 11:00
Выплаты от УВКБ ООН — где и кому оказывают финансовую поддержку на полгода
Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) принимает заявки на долговременную финансовую поддержку граждан в Кривом Роге. Денежная помощь предоставляется на аренду жилья.

Об этом информирует пресс-служба УВКБ ООН в Днепропетровской области.

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Право на денежную помощь на аренду жилья на полгода

Как отмечается, программа денежной помощи рассчитана на внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые имеют проблемы с жильем в Кривом Роге.

В программе могут принять участие граждане, которые попали в следующие жизненные ситуации:

  • проживают в местах коллективного поселения, включенных в список, в соответствии с постановлением Кабинета министров №930;
  • проживают в арендованном жилье, однако грозит выселение и не имеют альтернативы;
  • вернулись в Украину из-за границы, арендуют жилье с неудовлетворительными условиями и есть угроза выселения.

В рамках программы участникам предоставят юридические и карьерные консультации, а также деньги на оплату аренды жилья сроком на полгода.

Приоритет предоставят гражданам с имеющейся категорией уязвимости:

  • одиноким матерям, отцам или опекунам детей до 18 лет;
  • беременным женщинам или матерям с детьми в возрасте до трех лет;
  • гражданам с тяжелыми болезнями;
  • лицам с инвалидностью/инвалидностью с детства;
  • одиноким гражданам пожилого возраста (более 60 лет);
  • многодетным семьям.

Как зарегистрироваться в программе финпомощи в Кривом Роге

Те, кто хочет принять участие в программе помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, должны пройти специальное анкетирование.

Обязательное требование для участия в программе — наличие стратегии, как самостоятельно начать зарабатывать для оплаты жилья.

"Все участники должны быть способны оплачивать частную аренду жилья в конце периода поддержки. Для этого нужно иметь план следующей активности для приобретения способности оплачивать аренду", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в одной из областей открыли регистрацию на предоставление денежной помощи от UNHCR Ukraine. Речь идет о выплате 10,8 тыс. грн, предусмотренных только для уязвимых категорий людей.

Также сообщалось, что в одном из городов реализуют программу помощи бизнесу при финансовой поддержке правительства Дании. В ее рамках можно получить до 3 тыс. долларов.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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