Денежная помощь — где регистрируют на выплаты от УВКБ ООН

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В ряде населенных пунктов Черкасской области состоится регистрация на денежную помощь от УВКБ ООН. Выплаты доступны для уязвимых категорий граждан.

Об этом сообщает пресс-служба UNHCR.org в Telegram.

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Кто сможет зарегистрироваться на помощь в Черкасской области

Регистрация на финансовую помощь от ООН в украинских городах в этом году практически подходит к концу. В частности, в декабре можно подать заявки в нескольких населенных пунктах Черкасской области.

Как и ранее — на выплаты имеют право только следующие категории граждан:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

граждане, выезжавшие за границу, однако вернувшиеся на родину.

Нужно иметь один из критериев уязвимости. А именно:

в семье есть только отец или мать, а также дети до 18 лет;

есть пожилые люди, которым более 55 лет;

семью возглавляет пожилой человек (за 55 лет), воспитывающий несовершеннолетних детей;

есть граждане с инвалидностью/тяжелыми заболеваниями, требующими ухода;

низкий доход — на одного человека в семье не более 5,4 тыс. гривен.

Сумма денежной помощи и список документов

По правилам УВКБ ООН, размер пособия составляет 3,6 тыс. гривен на одного человека, а поскольку средства будут предоставлены за три месяца, то каждый из семьи получит по 10,8 тыс. гривен.

При себе необходимо иметь следующие документы:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справку ВПЛ;

банковскую карту;

свидетельство о рождении детей;

документ, где удостоверяется опека над ребенком;

удостоверение/медсправку (об инвалидности/болезни).

На регистрации должны присутствовать все члены семьи, кроме маломобильных и маленьких детей.

Граждане могут обращаться в пункт сбора данных в Черкассах (ул. Благовестная, 227).

Также состоится выездной сбор данных на получение помощи в Черкасской области:

12 декабря в с. Ерки, ул. В. Черновола, 2;

13 декабря в г. Корсунь-Шевченковский;

13 декабря в с. Маньковка, ул. Шевченко, 9.

"Внимание! Лица, получавшие денежную помощь от других международных организаций как ВПЛ (и с момента получения прошло более трех месяцев) и после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись на свое постоянное место жительства в пределах Украины или из-за границы, могут подать заявку, если имеют уязвимость", — добавили организаторы.

Напомним, украинцы могут подать заявку на участие в грантовом конкурсе и получить деньги на получение профессионального образования. Регистрация продлится до 23 декабря 2024 года.

Также мы писали, что граждане Кировоградской области могут подать заявки на финансовую помощь в 3,6 тыс. гривен. Речь идет о выплатах УВКБ ООН.