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Допомога від УВКБ ООН — де можна записатися на виплати

11 грудня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога — де реєструють на виплати від УВКБ ООН
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У низці населених пунктів Черкаської області відбудеться реєстрація на грошову допомогу від УВКБ ООН. Виплати доступні для вразливих категорій громадян.

Про це повідомляє пресслужба UNHCR.org у Telegram.

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Реєстрація на фінансову допомогу від ООН в українських містах цього року практично добігає кінця. Зокрема, у грудні можна буде подати заявки у кількох населених пунктах Черкаської області.

Як і раніше — на виплати мають право тільки такі категорії громадян:

  • внутрішньо переміщені особи (ВПО);
  • громадяни, які виїздили за кордон, проте повернулися на батьківщину.

Потрібно мати один таких з критеріїв вразливості. А саме:

  • у родині є тільки батько чи мати, а також діти до 18 років;
  • є особи похилого віку, яким більш ніж 55 років;
  • сім'ю очолює літня людина (за 55 років), яка виховує неповнолітніх дітей;
  • є громадяни з інвалідністю/важкими захворюваннями, вимагають догляду;
  • низький дохід — на одну особу в родині не більше 5,4 тис. гривень.

Сума грошової допомоги та список документів

За правилами УВКБ ООН, розмір допомоги становить 3,6 тис. гривень на одну людину, а оскільки кошти нададуть за три місяці, то кожен з родини отримає по 10,8 тис. гривень.

При собі необхідно мати такі документи:

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код;
  • довідку ВПО;
  • банківську картку;
  • свідоцтво про народження дітей;
  • документ, де засвідчується опіка над дитиною;
  • посвідчення/меддовідку (про інвалідність/хворобу).

На реєстрації мають бути присутні всі члени родини, окрім маломобільних людей та малих дітей.

Громадяни можуть звертатися у пункт збору даних в м. Черкаси (вул. Благовісна, 227).

Також відбудеться виїзний збір даних на отримання допомоги у Черкаській області:

  • 12 грудня у с. Єрки, вул. В. Чорновола, 2;
  • 13 грудня в м. Корсунь-Шевченківський;
  • 13 грудня у с. Маньківка, вул. Шевченка, 9.

"Увага! Особи, які отримували грошову допомогу від інших міжнародних організацій як ВПО (і з моменту отримання пройшло понад три місяці) і після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулися до свого постійного місця проживання в межах України чи з-за кордону, можуть подати заявку, якщо мають вразливість", — додали організатори.

Нагадаємо, українці можуть подати заявку на участь у грантовому конкурсі та отримати гроші на здобуття професійної освіти. Реєстрація триватиме до 23 грудня 2024 року.

Також ми писали, що громадяни у Кіровоградській області можуть подати заявки на фінансову допомогу у 3,6 тис. гривень. Йдеться про виплати від УВКБ ООН.

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