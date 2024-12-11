Грошова допомога — де реєструють на виплати від УВКБ ООН

Допомога від УВКБ ООН — де можна записатися на виплати
У низці населених пунктів Черкаської області відбудеться реєстрація на грошову допомогу від УВКБ ООН. Виплати доступні для вразливих категорій громадян.
Про це повідомляє пресслужба UNHCR.org у Telegram.
Хто зможе зареєструватися на допомогу в Черкаській області
Реєстрація на фінансову допомогу від ООН в українських містах цього року практично добігає кінця. Зокрема, у грудні можна буде подати заявки у кількох населених пунктах Черкаської області.
Як і раніше — на виплати мають право тільки такі категорії громадян:
- внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- громадяни, які виїздили за кордон, проте повернулися на батьківщину.
Потрібно мати один таких з критеріїв вразливості. А саме:
- у родині є тільки батько чи мати, а також діти до 18 років;
- є особи похилого віку, яким більш ніж 55 років;
- сім'ю очолює літня людина (за 55 років), яка виховує неповнолітніх дітей;
- є громадяни з інвалідністю/важкими захворюваннями, вимагають догляду;
- низький дохід — на одну особу в родині не більше 5,4 тис. гривень.
Сума грошової допомоги та список документів
За правилами УВКБ ООН, розмір допомоги становить 3,6 тис. гривень на одну людину, а оскільки кошти нададуть за три місяці, то кожен з родини отримає по 10,8 тис. гривень.
При собі необхідно мати такі документи:
- паспорт громадянина;
- ідентифікаційний код;
- довідку ВПО;
- банківську картку;
- свідоцтво про народження дітей;
- документ, де засвідчується опіка над дитиною;
- посвідчення/меддовідку (про інвалідність/хворобу).
На реєстрації мають бути присутні всі члени родини, окрім маломобільних людей та малих дітей.
Громадяни можуть звертатися у пункт збору даних в м. Черкаси (вул. Благовісна, 227).
Також відбудеться виїзний збір даних на отримання допомоги у Черкаській області:
- 12 грудня у с. Єрки, вул. В. Чорновола, 2;
- 13 грудня в м. Корсунь-Шевченківський;
- 13 грудня у с. Маньківка, вул. Шевченка, 9.
"Увага! Особи, які отримували грошову допомогу від інших міжнародних організацій як ВПО (і з моменту отримання пройшло понад три місяці) і після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулися до свого постійного місця проживання в межах України чи з-за кордону, можуть подати заявку, якщо мають вразливість", — додали організатори.
Нагадаємо, українці можуть подати заявку на участь у грантовому конкурсі та отримати гроші на здобуття професійної освіти. Реєстрація триватиме до 23 грудня 2024 року.
Також ми писали, що громадяни у Кіровоградській області можуть подати заявки на фінансову допомогу у 3,6 тис. гривень. Йдеться про виплати від УВКБ ООН.
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