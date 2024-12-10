Виплати від ООН — кому з українців доступна допомога у грудні

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Для жителів Олександрії Кіровоградської області відкриють нову хвилю реєстрації на фінансову допомогу від УВКБ ООН у грудні 2024 року. Йдеться про виплату у 3,6 тис. гривень.

Про це інформує пресслужба unhcr.org у Telegram-каналі.

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Фінансова допомога у вигляді 3,6 тис. гривень на одну особу протягом трьох місяців передбачена для кількох категорій населення. А саме:

для громадян зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО), які перемістилися за останні шість місяців, зокрема самостійно евакуювались;

для громадян, які повернулися на постійну адресу проживання після вимушеного виїзду в інші регіони за межі країни після 24 лютого 2022 року.

Проте не всі з переселенців отримають допомогу, а лише ті, хто підпадає під одну з таких умов:

неповна родина, де є одна та більше дітей віком до 18 років, чи проживають разом з особами похилого віку від 55 років;

родину очолює самотня чи кілька самотніх осіб похилого віку від 55 років чи з дітьми до 18 років;

у сімʼї є одна чи кілька членів з особливими потребами: важкі хвороби чи встановлена інвалідність.

Громадяни, які відповідають вищепереліченим критеріям вразливості, мають також відповідати і соціально-економічним критеріям. А саме — дохід за місяць не може перевищувати 5,4 тис. грн на одну особу.

Виплати нададуть тим, хто ще не отримував фінансову підтримку від ООН чи інших організацій.

"Якщо ви отримали допомогу в розмірі 2220/3600 грн/особа/місяць від УВКБ ООН/ іншої агенції/гуманітарної організації ООН, вам може бути відмовлено у виплаті фінансової допомоги від УВКБ ООН. Гуманітарні організації координують зусилля, щоб сім’ї/окремі особи не отримували допомогу кілька разів або від різних партнерів", — повідомляють організатори.

Які треба документи та як отримати виплати

Команда БФ "Право на захист" продовжить збір заявок на допомогу в Олександрійській громаді 12 та 13 грудня. Зареєструватися на виплати можна за адресою: місто Олександрія, вул. Поштова, 9, з 10:00 до 16:00.

Під час подачі заявки мають бути присутні всі члени домогосподарства, окрім малолітніх дітей до двох років та маломобільних людей.

Для того, щоб отримати кошти, треба надати:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

довідку ВПО (якщо є);

банківську картку заявника для зарахування коштів;

свідоцтво про народження дітей (якщо є);

документ, де посвідчується законна опіка над дитиною (якщо є);

посвідчення чи медичні довідки у разі хвороб.

Оголошення. Джерело: unhcr.org

Нагадаємо, до кінця поточного року держава виплатить малозабезпеченим сім'ям та переселенцям з дітьми додаткову допомогу в рамках програми "Тепла зима". Сума допомоги буде становити 6,5 тис. грн.

Також ми писали, що кошти отримають жителі Нікополя Дніпропетровської області, які постраждали від російської агресії. Зокрема, від обстрілу у них пошкоджене житло чи є фізичні травми.