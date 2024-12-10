Виплати від ООН у грудні — українців закликали поспішити із заявками

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Реєстрація на фінансову допомогу від Агенції ООН у справах біженців у 2024 році невдовзі добіжить кінця. Зокрема, жителів Хмельницької області закликали поспішити подати заявки.

Про це йдеться у повідомленні фонду UNHCR.

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Хто ще може подати заявки на виплати

Як зазначається, протягом року громадянам з-поміж вразливих категорій, зокрема внутрішнім переселенцям та людям, які були змушені рятуватися від війни за кордоном, були доступні виплати у розмірі 10,8 тис. гривень (за три місяці).

Однак нині реєстрація на допомогу на Хмельниччині буде відкрита лише до 13 грудня 2024 року. Надалі виплати можуть поновити аж у наступному році.

Хто планує подати заявку, необхідна наявність одного з таких критеріїв уразливості:

неповна родина, де є лише батько чи мати, а також малолітні діти;

родина складається з людей похилого віку, яким понад 55 років;

у сім'ї є особи, яким за 55 років, де виховують дітей до 18 років;

є громадяни з інвалідністю чи серйозними хворобами, які потребують догляду;

сукупний дохід на одну людину не перевищує 5,4 тис. грн.

Де можна зареєструватися на допомогу

Як зазначають організатори, реєстрація в пункті збору даних на фіндопомогу від ООН триватиме до 13 грудня (включно). З 16 до 27 грудня (включно) працюватимуть виключно в режимі консультування.

Звертатися можна за адресою: Хмельницький, вул. Кам'янецька 56/16.

Потрібно надати документи: паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення ВПО та медичні довідки (за наявності).

"Будь ласка, врахуйте ці зміни при плануванні візитів до нас. Стежте за оновленнями у нашому ТГ-каналі", — ідеться в повідомленні.

Джерело: UNHCR

Нагадаємо, у Сумах триває реєстрація на надання гуманітарної допомоги для переселенців від фонду "Карітас Суми". Отримати продукти зможуть вразливі категорії громадян.

Також ми писали, що українці можуть оформити по 21 тис. грн в рамках програми підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Гроші можуть отримати родини з дітьми для підготовки до холодів.