Выплаты от УВКБ ООН — кто из украинцев получит помощь 31 января

Денежные купюры в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В последний день января 2025 года некоторые украинцы смогут зарегистрироваться на денежную помощь в рамках программы многоцелевой помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В частности, мобильные бригады представителей Благотворительного фонда "Право на защиту" будут работать в одном из населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба УВКБ ООН в Telegram.

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Помощь от УВКБ ООН станет доступной 31 января в Андрияшевской громаде.

"Ко вниманию жителей Андрияшевской громады! Открыта запись в очередь для приема на 31 января 2025 года (пятница)", — говорится в сообщении.

Эта программа касается граждан из числа переселенцев и беженцев, которые пострадали из-за агрессии РФ и были вынуждены покидать дома. В то же время помощь доступна даже тем, кто вернулся домой:

ВПЛ (переместились в течение последних шести месяцев);

беженцы, которые вернулись из-за границы (перемещались в течение последних полгода).

Организаторы предупреждают, что средства смогут получить только те граждане, которые считаются наиболее уязвимыми. Заявки будут принимать от:

неполных семей (где есть только отец или мать) с детьми до 18 лет или пожилыми людьми;

семей, где из старших есть только лица пожилого возраста, которые воспитывают несовершеннолетних;

семей, где больные люди (тяжелое заболевание/инвалидность).

Размер денежной помощи и как подать заявку

По программе, можно получить по 10,8 тыс. грн на каждого члена семья (по 3,6 тыс. грн за три месяца).

Жители Андрияшевской громады могут записаться в очередь для приема по номеру телефона.

"Регистрация происходит по номеру телефона 063 182 68 38", — сообщают организаторы.

Уточнить свой номер можно также по этому номеру телефона. Горячая линия работает по графику офиса: пн-пт — 9:00-16:00.

Детали о программе, условия подачи заявки и адреса пунктов сбора данных доступны по ссылке.

Ранее мы писали, что в 2025 году государство продолжит оказывать поддержку детям. Известно, какими будут размеры социальной помощи, зависящие от уровня прожиточного минимума в Украине.

Также в 2025 году в дальнейшем действует государственная программа "Теплая зима", в ее рамках выплатят по 6,5 тыс. грн на детей из малообеспеченных семей и ВПЛ. Однако ее получат не все, а лишь несколько тысяч человек.