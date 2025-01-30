Виплати від UNHCR — де діє програма на грошову допомогу у 10,8 тис. гривень

Грошові купюри у руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі українці можуть подати заявки на матеріальну допомогу за програмою від UNHCR Ukraine. Реєстрація на виплату 10,8 тис. гривень доступна в одному з регіонів країни.

Про це інформує пресслужба UNHCR у Telegram-каналі.

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Де можна отримати 10,8 тис. грн від UNHCR

Реєстрація на кошти від UNHCR доступна для вразливих категорій громадян в Одесі. За програмою, можна оформити виплату 3,6 тис. гривень на кожного члена в домогосподарстві упродовж трьох місяців. Таким чином, загалом кожен може розраховувати по 10,8 тис. гривень.

Гроші виплачують як переселенцям, так і біженцям, які повернулись в Україну. Однак треба підпадати під такі вимоги:

неповна родина (є тільки хтось один із батьків), де є неповнолітні діти/люди похилого віку;

зі старших у сім'ї — лише особи похилого віку, які виховують малолітніх дітей;

у родині є особи з тяжкими захворюваннями/інвалідністю;

дохід не перевищує 5,4 тис. гривень на одну особу;

не отримували виплати за останні три місяці.

Як зареєструватися на допомогу в Одесі

Офіс працює в Одесі за адресою: вул. Грецька, 1а.

Графік роботи: понеділок — п'ятниця з 9:00 до 16:00.

При собі громадянам потрібно мати наступний пакет документів (на кожного члена сім'ї):

Документ, що посвідчує особу;

податковий номер (для виплати допомоги);

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

номер банківської картки для виплати грошей;

будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо);

особистий номер телефону;

Для збору даних мають бути присутні всі члени родини.

Домогосподарство — це:

голова домогосподарства;

дружина / чоловік;

його / її діти (до 23 років);

його / її батьки;

його / її дідусь і бабуся, якщо перебувають на утриманні, інакше — можуть зареєструватися окремо.

Інші громадяни, які не є частиною цього списку, повинні бути членами іншого домогосподарства, навіть якщо проживають разом.

"Нам не потрібен ваш код CVV (тризначний код на банківській картці). Працівники Фонду не повинні його вимагати. Уся інформація, яку ви надасте під час реєстрації, є конфіденційною і буде занесена в базу даних УВКБ ООН. Надаючи свої персональні дані, ви даєте згоду на передачу їх постачальнику фінансових послуг для отримання грошової допомоги", — йдеться у повідомленні.

Також ми писали, що українцям доступна субсидія на оренду житла для ВПО. При цьому переселенці можуть паралельно отримувати іншу соцдопомогу.

Ще ми повідомляли, що особам, які надали безкоштовно житло ВПО, дають кошти за програмою "Прихисток". З рік можна отримати 5,4 тис. гривень.