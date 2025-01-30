Виплати від УВКБ ООН — хто з українців отримає допомогу 31 січня

Грошові купюри у руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В останній день січня 2025 року деякі українці зможуть зареєструватися на грошову допомогу в рамках програми багатоцільової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Зокрема, мобільні бригади представників Благодійного фонду "Право на захист" працюватимуть в одному з населених пунктів Сумської області.

Про це повідомляє пресслужба УВКБ ООН у Telegram.

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Допомога від УВКБ ООН стане доступною 31 січня в Андріяшівській громаді.

"До уваги мешканців Андріяшівської громади! Відкрито запис в чергу для прийому на 31 січня 2025 року (п'ятниця)", — йдеться у повідомленні.

Дія програма стосується громадян з-поміж переселенців та біженців, які постраждали через агресію РФ та були змушені залишати оселі. Водночас, допомога доступна навіть тим, хто повернувся додому:

ВПО (перемістилися протягом останніх шести місяців);

біженці, які повернулись з-за кордону (переміщувалися протягом останніх пів року).

Організатори попереджають, що кошти можуть отримати тільки ті громадяни, які вважаються найбільш вразливими. Заявки прийматимуть від:

неповних сімей (де є лише батько чи матір) з дітьми до 18 років або людьми похилого віку;

родин, де зі старших є лише особи літнього віку, які виховують неповнолітніх;

родин, де хворі люди (тяжке захворювання/інвалідність).

Розмір грошової допомоги та як подати заявку

За програмою, можна отримати по 10,8 тис. грн на кожного члена родини (по 3,6 тис. грн за три місяці).

Мешканці Андріяшівської громади можуть записатися в чергу для прийому по номеру телефону.

"Реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38", — повідомляють організатори.

Уточнити свій номер в черзі можна також за цим телефоном. Гаряча лінія працює за графіком офісу: пн-пт — 9:00 — 16:00.

Деталі про програму, умови подання заявки та адреси пунктів збору даних доступні за посиланням.

Раніше ми писали, що у 2025 році держава продовжить надавати підтримку дітям. Відомо, якими будуть розміри соціальної допомоги, що залежать від рівня прожиткового мінімуму в Україні.

Також у 2025 році надалі діє державна програма "Тепла зима", в її рамках виплатять по 6,5 тис. грн на дітей із малозабезпечених родин та ВПО. Однак її отримають не всі, а лише кілька тисяч осіб.