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Главная Финансы Помощь от USAID's BHA — кто и где получит 10,8 тыс. гривен

Помощь от USAID's BHA — кто и где получит 10,8 тыс. гривен

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 13:09
Выплаты от USAID's BHA — где украинцам можно получить 10,8 тыс. грн
Человек кладет деньги в кошелек. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Днепропетровской области стартует третья фаза проекта гуманитарной помощи при финподдержке USAID's Bureau for Humanitarian Assistance (BHA) и ACTED. В ее рамках в одной из громад уязвимые категории смогут получить по 10,8 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Руки милости".

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Как отмечают в фонде, речь идет о реализации проекта гуманитарной помощи USAID's BHA "Предоставление многоотраслевой гуманитарной помощи населению, пострадавшему от конфликта в Украине", предусматривающего предоставление денежной помощи.

Такая поддержка будет доступна для жителей села Томаковка Днепропетровской области.

Подать заявку на выплаты смогут только те граждане, которые соответствуют критериям, установленным донором.

допомога українцям
Объявление. Источник: БФ "Руки милости"

Размер помощи и кто сможет получить

Размер денежной помощи на одного человека составит 10,8 тыс. грн. Выплаты средств придутся на период с 8 августа по 1 января 2026 года.

Финпомощь будет доступна при условии соблюдения следующих требований:

  • граждане не получали денежную помощь от международных организаций за последние три месяца;
  • доход не превышает 6 318 грн в месяц, не учитывая соцвыплаты и денежную помощь;
  • есть серьезные проблемы со здоровьем;
  • домохозяйства имеют более чем трое детей или детей до двух лет;
  • внутренние переселенцы;
  • одинокие родители или домохозяйства, возглавляемые одним из родителей;
  • наличие беременной женщины в семье;
  • семья состоит из пожилых людей, включая одиноких лиц;
  • наличие лиц с инвалидностью I или II группы;
  • члены семьи получили ранения или погибли в результате обстрелов;
  • жилье разрушено или повреждено, проживание в арендованном жилье, или недалеко от фронта (за 30 километров).

Организаторы отмечают, что регистрация не гарантирует автоматическое предоставление помощи.

Проект реализуют совместно с международной организацией World Vision при финансовой поддержке USAID's Bureau for Humanitarian Assistance (BHA) та ACTED.

Ранее мы писали, что Эстонский совет по делам беженцев принимает заявки на выплату помощи на хозяйственную деятельность. Максимально можно получить до 42 тыс. грн.

Также мы рассказывали о том, что в августе текущего года часть украинцев получит финпомощь ко Дню Независимости. В ПФУ уточнили, кто имеет право на выплаты от 450 грн до 3,1 тыс. грн.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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