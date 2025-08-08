Выплаты от UNHCR Ukraine — кто получит финпомощь в августе

Человек держит купюры в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украинцы могут подавать заявки на выплату денежной помощи от Организации UNHCR Ukraine в размере 10,8 тыс. грн. В частности, с понедельника, 11 августа, регистрация будет доступна в одном из городов Днепропетровской области.

Об этом сообщили представители UNHCR Ukraine в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Кому предусмотрена международная денежная помощь

Как отмечается, заявки на финансовую помощь смогут подать жители Кривого Рога. Также выплаты доступны в дальнейшем в Днепре. Граждане должны соответствовать определенным правилам, в частности, принадлежать к уязвимым категориям, и иметь необходимые документы.

Требования программы предусматривают, что организация предоставит выплаты только тем, кто был вынужден покидать собственные дома из-за агрессии РФ. Каждый член домохозяйства сможет рассчитывать на сумму в 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн/3 месяца).

Правом на финпомощь наделены такие категории граждан, если до этого не получали подобную поддержку от других украинских или международных благотворительных фондов за предыдущие три месяца:

Внутренние переселенцы, которые или оставили дом, или вернулись домой после выезда не более чем полгода назад; Беженцы, которые вернулись в Украину на прежний адрес проживания из-за границы после выезда в начале полномасштабной войны.

Первоначально на выплаты имеют право граждане без вышеуказанных требований по перемещению при наличии уязвимостей:

неполная семья (есть только отец/мать), есть малолетние дети или граждане пожилого возраста;

в домохозяйстве есть только люди почтенного возраста (более 55 лет);

семью возглавляет человек пожилого возраста, который занимается воспитанием детей до 18 лет;

в домохозяйстве есть лица с инвалидностью/тяжелыми болезнями.

Важное условие — финансовое состояние граждан. Ежемесячный доход на одного человека в семье не превышает 5,4 тыс. грн.

Куда обращаться за денежной помощью

Как отмечают в организации, граждане, которые подпадают под требования, могут обратиться с 11 августа в пункт сбора данных по адресу ул. Владимира Бызова, 5.

Также граждане могут обращаться за выплатами в г. Днепр, ул. Половицкая, 9, начиная с понедельника.

С собой нужно взять идентификационный код и паспорт (на всех лиц при наличии), документ о статусе ВПЛ за последние полгода и медсправки.

Ранее мы писали о старте проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине". В его рамках можно будет получить поддержку ряду уязвимых категорий граждан.

Также сообщали о том, что украинским женщинам доступна помощь от БФ "Женские возможности в Украине". Средства в размере до 70 тыс. грн предоставят на поддержку развивающих пространств для детей.