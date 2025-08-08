Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Помощь от UNHCR Ukraine — кому гарантируют выплаты в августе

Помощь от UNHCR Ukraine — кому гарантируют выплаты в августе

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 13:02
Выплаты от UNHCR Ukraine — кто получит финпомощь в августе
Человек держит купюры в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украинцы могут подавать заявки на выплату денежной помощи от Организации UNHCR Ukraine в размере 10,8 тыс. грн. В частности, с понедельника, 11 августа, регистрация будет доступна в одном из городов Днепропетровской области.

Об этом сообщили представители UNHCR Ukraine в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Кому предусмотрена международная денежная помощь

Как отмечается, заявки на финансовую помощь смогут подать жители Кривого Рога. Также выплаты доступны в дальнейшем в Днепре. Граждане должны соответствовать определенным правилам, в частности, принадлежать к уязвимым категориям, и иметь необходимые документы.

Требования программы предусматривают, что организация предоставит выплаты только тем, кто был вынужден покидать собственные дома из-за агрессии РФ. Каждый член домохозяйства сможет рассчитывать на сумму в 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн/3 месяца).

Правом на финпомощь наделены такие категории граждан, если до этого не получали подобную поддержку от других украинских или международных благотворительных фондов за предыдущие три месяца:

  1. Внутренние переселенцы, которые или оставили дом, или вернулись домой после выезда не более чем полгода назад;
  2. Беженцы, которые вернулись в Украину на прежний адрес проживания из-за границы после выезда в начале полномасштабной войны.

Первоначально на выплаты имеют право граждане без вышеуказанных требований по перемещению при наличии уязвимостей:

  • неполная семья (есть только отец/мать), есть малолетние дети или граждане пожилого возраста;
  • в домохозяйстве есть только люди почтенного возраста (более 55 лет);
  • семью возглавляет человек пожилого возраста, который занимается воспитанием детей до 18 лет;
  • в домохозяйстве есть лица с инвалидностью/тяжелыми болезнями.

Важное условие — финансовое состояние граждан. Ежемесячный доход на одного человека в семье не превышает 5,4 тыс. грн.

Куда обращаться за денежной помощью

Как отмечают в организации, граждане, которые подпадают под требования, могут обратиться с 11 августа в пункт сбора данных по адресу ул. Владимира Бызова, 5.

Также граждане могут обращаться за выплатами в г. Днепр, ул. Половицкая, 9, начиная с понедельника.

С собой нужно взять идентификационный код и паспорт (на всех лиц при наличии), документ о статусе ВПЛ за последние полгода и медсправки.

Ранее мы писали о старте проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине". В его рамках можно будет получить поддержку ряду уязвимых категорий граждан.

Также сообщали о том, что украинским женщинам доступна помощь от БФ "Женские возможности в Украине". Средства в размере до 70 тыс. грн предоставят на поддержку развивающих пространств для детей.

выплаты финансовая помощь деньги материальная помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации