Виплати від UNHCR Ukraine — хто отримає фіндопомогу серпні

Українці можуть подавати заявки на виплату грошової допомоги від Організації UNHCR Ukraine у розмірі 10,8 тис. грн. Зокрема, з понеділка, 11 серпня, реєстрація буде доступна в одному з міст Дніпропетровської області.

Про це повідомили представники UNHCR Ukraine у Telegram.

Кому передбачена міжнародна грошова допомога

Як зазначається, заявки на фінансову допомогу зможуть подати жителі Кривого Рогу. Також виплати доступні надалі у Дніпрі. Громадяни повинні відповідати певним правилам, зокрема, належати до вразливих категорій, та мати необхідні документи.

Вимоги програми передбачають, що організація надасть виплати тільки тим, хто був змушений залишати власні домівки через агресію РФ. Кожен член домогосподарства зможе розраховувати на суму у 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн/3 місяці).

Правом на фіндопомогу наділені такі категорії громадян, якщо до цього не отримували подібну підтримку від інших українських чи міжнародних благодійних фондів за попередні три місяці:

Внутрішні переселенці, які або залишили оселю, або повернулись додому після виїзду не більш ніж пів року тому; Біженці, які повернулись в Україну на колишню адресу проживання з-за кордону після виїзду на початку повномасштабної війни.

Першочергово на виплати мають право громадяни без вищевказаних вимог щодо переміщення за наявності вразливостей:

неповна родина (є тільки батько/матір), є малолітні діти чи громадяни похилого віку;

у домогосподарстві є тільки люди поважного віку (понад 55 років);

сім'ю очолює людина похилого віку, яка займається вихованням дітей до 18 років;

у домогосподарстві є особи з інвалідністю/важкими хворобами.

Важлива умова — фінансовий стан громадян. Щомісячний дохід на одну особу у родині не перевищує 5,4 тис. грн.

Куди звертатися на грошовою допомогою

Як зазначають в організації, громадяни, які підпадають під вимоги, можуть звернутися з 11 серпня у пункт збору даних за адресою вул. Володимира Бизова, 5.

Також громадяни можуть звертатися за виплатами у м. Дніпро, вул. Половицька, 9, починаючи з понеділка.

З собою потрібно взяти ідентифікаційний код та паспорт (на всіх осіб за наявності), документ про статус ВПО за останні пів року та меддовідки.

